„Hör mal, wer da hämmert“-Star wurde verhaftet

In dem Gespräch mit den Cops erklärte Bryan schließlich, er habe in der Nacht zuvor „zu viel“ getrunken, und wisse nicht, ob er „überhaupt damit aufgehört“ habe, bevor er in sein Auto gestiegen sei, um seinen Rausch auszuschlafen. Das zeigen die Aufnahmen der Dashcam im Polizeiauto, die „TMZ“ veröffentlichte.