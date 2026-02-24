Vorteilswelt
Klagenfurts Abstieg aus zweiter Liga bestätigt

Bundesliga
24.02.2026 11:55
Der SK Austria Klagenfurt muss aus der zweiten Liga absteigen.
Der SK Austria Klagenfurt muss aus der zweiten Liga absteigen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußball-Bundesliga hat am Mittwoch bestätigt, dass Austria Klagenfurt nach Saisonende aus der 2. Liga absteigen muss. Grund dafür ist das rechtskräftig eröffnete Insolvenzverfahren gegen die Kärntner.

Damit gibt es nach dem ebenfalls finanziell bedingten Ausscheiden des SV Stripfing abhängig von der Zahl der Aufsteiger aus den Regionalligen maximal einen sportlichen Absteiger aus der zweithöchsten Spielklasse.

Zudem teilte die Liga mit, die Fortführung des Spielbetriebs sei nach Auskunft des zuständigen Insolvenzverwalters vorläufig gesichert. Beim Insolvenzverwalter liege auch die Entscheidung über die Fortführung bis Saisonende.

Bundesliga
24.02.2026 11:55
