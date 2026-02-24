Junge Menschen und Mütter für kurzen Wehrdienst

Während unter allen Befragten 49 Prozent den Grundwehrdienst für zu kurz halten, sind es bei den unter 30-Jährigen nur 32 Prozent und bei den Müttern überhaupt nur 27 Prozent. Eine Verlängerung des Wehrdienstes würde bei den meisten Eltern die Sorge um das eigene Kind erhöhen. 56 Prozent beantworten diese Frage mit Ja. Bei Müttern mit wehrpflichtigen Söhnen sind es sogar 68 Prozent.