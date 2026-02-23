Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonst droht ein Flop

Wehrpflicht: Grundsatzfrage muss gestellt werden

Innenpolitik
23.02.2026 05:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

Knapp die Hälfte der Österreicher ist für eine Verlängerung des Wehrdienstes, auch zur Abhaltung einer Volksbefragung ist die Meinung gespalten – wenn auch eine knappe Mehrheit findet, dass dieses Thema nicht für eine Volksbefragung geeignet wäre.

Klarer werden die Mehrheiten in der von der „Krone“ beauftragten repräsentativen Umfrage des IFDD-Institutes unter 2600 Österreichern, wenn es um die Kosten so einer Volksbefragung geht – 60 Prozent finden, es wäre den finanziellen Aufwand nicht wert.

Da haben die Österreicher wohl das richtige Gespür. Denn die Befragung droht zum Flop zu geraten, wenn nicht die Grundsatzfrage gestellt wird: Sind Sie für eine Wehrdienstverlängerung – oder dagegen?

Lesen Sie auch:
Mehr direkte Demokratie: Ja, aber ....
„Falsches“ Thema
Mehrheit ist gegen eine Wehrpflicht-Volksbefragung
22.02.2026
„Krone“-Kommentar
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
22.02.2026

Doch genau das möchte Bundeskanzler Christian Stocker, der die Idee der Volksbefragung in die Welt gesetzt hat, nicht: Die Österreicher sollen lediglich darüber abstimmen dürfen, welche Verlängerungsvariante sie bevorzugen. Da könnte es um die von der Wehrdienstkommission bevorzugte Variante „8+2“ gehen – acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen. Oder um die Variante „6+100“ – sechs Monate Grundwehrdienst plus 100 Tage Milizübungen.

Trotz gespaltener Meinung der Österreicher zu Wehrdienst und Volksbefragung – aus den Ergebnissen unserer Umfrage ist herauszulesen: Wenn schon das Volk befragt wird, dann will es nicht bloß über Verlängerungsvarianten abstimmen, sondern über Verlängerung ja oder nein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
23.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.814 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
155.696 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
139.228 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2582 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1041 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Mehr Innenpolitik
Ukraine-Verhandlungen
US-Vermittler frustriert: „Ein dummer Krieg“
Putin lässt aufhorchen
Atomare Streitkräfte haben „absolute Priorität“
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Vier Jahre Ukraine-Krieg: Was der Frieden kostet
Sonst droht ein Flop
Wehrpflicht: Grundsatzfrage muss gestellt werden
Trumps Zoll-Debakel
USA: Handelsabkommen gelten trotz Urteil weiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf