Wehrpflicht: Grundsatzfrage muss gestellt werden

Doch genau das möchte Bundeskanzler Christian Stocker, der die Idee der Volksbefragung in die Welt gesetzt hat, nicht: Die Österreicher sollen lediglich darüber abstimmen dürfen, welche Verlängerungsvariante sie bevorzugen. Da könnte es um die von der Wehrdienstkommission bevorzugte Variante „8+2“ gehen – acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen. Oder um die Variante „6+100“ – sechs Monate Grundwehrdienst plus 100 Tage Milizübungen.