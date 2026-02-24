Friedhofsmord: 64-Jährige war reines Zufallsopfer

Wie die „Krone“ erfuhr, hatte die 14-jährige Verdächtige ihr späteres Opfer nicht gekannt. Es war offenbar ein reiner und schrecklicher Zufall, dass die 64-Jährige am Montagnachmittag am Friedhof Baumgarten in Penzing ins Visier der Jugendlichen geriet. Denn beim stundenlangen, nächtlichen Verhör war das Mädchen zwar geständig, konnte jedoch keinen Grund für die Tat angeben. Es soll „pure Lust am Töten“ gewesen sein. Ein psychiatrisches Gutachten wird wohl in Auftrag gegeben.