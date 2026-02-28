Benkos Sommerfest im Visier der Finanzermittler

„Noch eine andere Idee: SIGNA macht anlässlich meines 40er ein sensationelles Sommerfest am Gardasee mit Xavier Naidoo als Stargast und Sänger des Abends (wäre eigentlich als ,Überraschung‘ für mich gedacht gewesen – aber es haben die letzten Tage zu viele sich verplaudert ) – das Fest findet am Samstag 15. Juli abends statt – mir wurde auch gesagt, dass einige Schweizer Freunde wie Ernst Tanner, Tina Turner, … zugesagt haben – Ihr könntet mit Sicherheit unkompliziert mit Dieter Berninghaus direkt mitfliegen und wieder retour – hättet Ihr Zeit?“