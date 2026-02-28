Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiroler im Finale!

Erler kämpft in Acapulco um 10. ATP-Doppel-Titel

Tennis
28.02.2026 14:16
Alexander Erler
Alexander Erler(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Tennis-Doppelspezialist Alexander Erler hat das Finale des mit 2,469 Mio. Dollar dotierten ATP-500-Turniers in Acapulco erreicht. 

0 Kommentare

Der 28-jährige Tiroler und sein US-Partner Robert Galloway setzten sich am Freitag gegen die Qualifikanten Vasil Kirkov und Bart Stevens (USA/NED) in 59 Minuten 6:3,6:2 durch. Im Endspiel um seinen insgesamt zehnten Titel trifft Erler in der Nacht auf Sonntag auf die brasilianisch-deutsche Paarung Marcelo Melo/Alexander Zverev.

Zweites Endspiel
Erler hatte 2023 schon einmal, damals noch an der Seite seines Ex-Partners Lucas Miedler, in Acapulco triumphiert. Mit Galloway ist es nach Auckland das zweite Endspiel in diesem Jahr für den Innsbrucker. Den bisher einzigen Titel mit dem Nordamerikaner hatte er im Vorjahr in Stockholm gewonnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
28.02.2026 14:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Flächenbrand im Nahen Osten – Israel zeigt Angriff
145.478 mal gelesen
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
113.278 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
105.174 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Flächenbrand im Nahen Osten – Israel zeigt Angriff
3099 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1574 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1201 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf