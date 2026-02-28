Erler kämpft in Acapulco um 10. ATP-Doppel-Titel

Zweites Endspiel

Erler hatte 2023 schon einmal, damals noch an der Seite seines Ex-Partners Lucas Miedler, in Acapulco triumphiert. Mit Galloway ist es nach Auckland das zweite Endspiel in diesem Jahr für den Innsbrucker. Den bisher einzigen Titel mit dem Nordamerikaner hatte er im Vorjahr in Stockholm gewonnen.