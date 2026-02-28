Song für Clip genutzt
Radiohead schimpft ICE: „Go f*** yourselves“
Die britische Band Radiohead hat am Freitag die Entfernung eines Werbevideos der wegen ihrer Methoden scharf kritisierten US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE gefordert, in dem eine Version von Radioheads Song „Let Down“ verwendet wurde.
Radiohead erklärte, der Song sei ohne die Erlaubnis der Band verwendet worden. „Wir fordern, dass die Amateure, die den Social-Media-Account von ICE betreuen, das Video entfernen“, teilte Radiohead in einem Statement gegenüber Medien mit.
„Song bedeutet uns sehr viel“
„Das ist nicht lustig, dieser Song bedeutet uns und vielen anderen sehr viel, und man kann ihn sich nicht einfach so aneignen“, hieß es darin zudem. „Und außerdem: Go fuck yourselves ... Radiohead.“
Hier können Sie sich den Song „Let Down“ von Radiohead anhören:
Die Songversion dient als Soundtrack zu einem kürzlich veröffentlichten Video, das Gewaltopfer zeigt, die ICE illegal in den USA lebenden Einwanderern zuschreibt.
