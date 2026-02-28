Vorteilswelt
Team-10-Ball

Billard: Bronze für Österreich bei WM in Las Vegas

Sport-Mix
28.02.2026 14:18
Jasmin Ouschan
Jasmin Ouschan(Bild: Erwin Dionisio)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das österreichische Billard-Team mit Jasmin und Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner hat bei der 10-Ball-Team-Weltmeisterschaft in Las Vegas am Freitag Bronze geholt. 

0 Kommentare

Nach einem 1:3 gegen Polen im Semifinale wurde es wie bei der WM 2023 der dritte Platz.

Loading
