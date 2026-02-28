„Krone“-Note 5

Seinen Stammplatz hat Karim Konate längst wiedergefunden. Der Ivorer, der bekanntlich einen langen Leidensweg mit Kreuzbandriss hinter sich hat, ist zuletzt immer besser in Fahrt gekommen. Nach dem Treffer beim 1:1 gegen den GAK ließ er in Linz einen Doppelpack samt „Krone“-Note 5 (Sehr stark) folgen. „Er ist brutal hungrig, für die Mannschaft zu arbeiten und Tore zu erzielen“, lobt Beichler den Stürmer, sagt aber: „Karim kann noch einige lässige Schritte machen, ist noch nicht am Zenit.“