Im Duell mit Hartberg muss Salzburg-Trainer Daniel Beichler auf zwei Leistungsträger verzichten. Dafür kommt ein anderer nach langer Verletzungspause immer besser in Fahrt. Karim Konate erzielte zuletzt gegen den LASK zwei Treffer. Beichler weiß, was er am Ivorer hat.
Im Vergleich zu seiner Premiere auf der Bullen-Bank wird Trainer Daniel Beichler seine Mannschaft gegen Hartberg umbauen müssen. Mit Sota Kitano und Stefan Lainer zählen zwei Stammspieler neu zum Lazarett. Beide fallen laut Klubangaben „einige Zeit“ mit Oberschenkelverletzungen aus. Der Coach gab sich enttäuscht, betonte aber: „Wir werden das gut auffangen können.“
Weil auch Innenverteidiger Jannik Schuster wegen einer Adduktorenblessur um seinen Einsatz bangen muss, wird Neuzugang Tim Drexler wohl zum dritten Mal in vier Partien in der Startelf stehen. „Ich fühle mich sehr wohl“, sagte der Deutsche, der auch privat gut angekommen ist und schon eine Wohnung gefunden hat.
„Krone“-Note 5
Seinen Stammplatz hat Karim Konate längst wiedergefunden. Der Ivorer, der bekanntlich einen langen Leidensweg mit Kreuzbandriss hinter sich hat, ist zuletzt immer besser in Fahrt gekommen. Nach dem Treffer beim 1:1 gegen den GAK ließ er in Linz einen Doppelpack samt „Krone“-Note 5 (Sehr stark) folgen. „Er ist brutal hungrig, für die Mannschaft zu arbeiten und Tore zu erzielen“, lobt Beichler den Stürmer, sagt aber: „Karim kann noch einige lässige Schritte machen, ist noch nicht am Zenit.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.