Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konate in Form

„Karim kann noch einige lässige Schritte machen“

Salzburg
28.02.2026 14:30
Kommt immer besser in Fahrt: Karim Konate.
Kommt immer besser in Fahrt: Karim Konate.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Manuel Grill
Von Sebastian Steinbichler und Manuel Grill

Im Duell mit Hartberg muss Salzburg-Trainer Daniel Beichler auf zwei Leistungsträger verzichten. Dafür kommt ein anderer nach langer Verletzungspause immer besser in Fahrt. Karim Konate erzielte zuletzt gegen den LASK zwei Treffer. Beichler weiß, was er am Ivorer hat.

0 Kommentare

Im Vergleich zu seiner Premiere auf der Bullen-Bank wird Trainer Daniel Beichler seine Mannschaft gegen Hartberg umbauen müssen. Mit Sota Kitano und Stefan Lainer zählen zwei Stammspieler neu zum Lazarett. Beide fallen laut Klubangaben „einige Zeit“ mit Oberschenkelverletzungen aus. Der Coach gab sich enttäuscht, betonte aber: „Wir werden das gut auffangen können.“

Weil auch Innenverteidiger Jannik Schuster wegen einer Adduktorenblessur um seinen Einsatz bangen muss, wird Neuzugang Tim Drexler wohl zum dritten Mal in vier Partien in der Startelf stehen. „Ich fühle mich sehr wohl“, sagte der Deutsche, der auch privat gut angekommen ist und schon eine Wohnung gefunden hat.

Lesen Sie auch:
Bei Heimspielen des FC Red Bull Salzburg bleiben meistens viele Tribünenplätze leer. 
Beichler-Ansage:
„Der Fan darf gar keine andere Option haben“
28.02.2026
Debüt von Trainer Galm
U17-Held leitete bei Comeback Liefering-Sieg ein
27.02.2026
Neuzugang traf gleich
„Bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“
26.02.2026

„Krone“-Note 5
Seinen Stammplatz hat Karim Konate längst wiedergefunden. Der Ivorer, der bekanntlich einen langen Leidensweg mit Kreuzbandriss hinter sich hat, ist zuletzt immer besser in Fahrt gekommen. Nach dem Treffer beim 1:1 gegen den GAK ließ er in Linz einen Doppelpack samt „Krone“-Note 5 (Sehr stark) folgen. „Er ist brutal hungrig, für die Mannschaft zu arbeiten und Tore zu erzielen“, lobt Beichler den Stürmer, sagt aber: „Karim kann noch einige lässige Schritte machen, ist noch nicht am Zenit.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
28.02.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Flächenbrand im Nahen Osten – Israel zeigt Angriff
145.478 mal gelesen
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
113.278 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
105.174 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Flächenbrand im Nahen Osten – Israel zeigt Angriff
3099 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1574 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1201 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf