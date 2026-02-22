Bub (11) bei Unfall im Tiefschnee schwer verletzt

Offenbar bei einer Trainingsstunde ereignete sich am Hochficht (Oberösterreich) am Samstag ein schwerer Unfall. Ein elfjähriger Bub aus Deutschland konnte im Tiefschnee nicht mehr steuern und prallte gegen einen Holzzaun. Mit schweren Gesichtsverletzungen wurde er erst ins Tal, dann in ein deutsches Spital gebracht.