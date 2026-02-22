Bub (11) bei Unfall im Tiefschnee schwer verletzt

Offenbar bei einer Trainingsstunde ereignete sich am Hochficht (Oberösterreich) am Samstag ein schwerer Unfall. Ein elfjähriger Bub aus Deutschland konnte im Tiefschnee nicht mehr steuern und prallte gegen einen Holzzaun. Mit schweren Gesichtsverletzungen wurde er erst ins Tal, dann in ein deutsches Spital gebracht.
Hinter seiner 32-jährigen Instruktorin aus Deutschland war am Samstag ein deutscher Bub (11) am Hochficht unterwegs. Auf der Reischlbergabfahrt geriet er noch im oberen Drittel der Abfahrt am rechten Pistenrand in den Tiefschnee und konnte plötzlich nicht mehr steuern.
Schwere Gesichtsverletzungen
Dort prallte er ungebremst gegen einen Holzzaun und verletzte sich schwer im Gesichtsbereich. Der Elfjährige wurde vom Pistenpersonal mit dem Skidoo ins Tal befördert und von dort nach der medizinischen Erstversorgung in ein deutsches Krankenhaus gebracht.
