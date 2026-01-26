14-Jähriger starb bei Skiunfall am Feuerkogel

Kopfverletzungen zu schwer

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Helfer versuchten noch alles, um den Burschen zu retten, reanimierten am Pistenrand eine Stunde lang – doch leider vergebens. Die Kopfverletzungen des Jungen, der einen Helm trug, waren zu schlimm. Der Vater setzte sich nach dem Unfall sofort ins Auto, um der in Tschechien gebliebenen Mama persönlich von dem Schicksalsschlag zu erzählen.