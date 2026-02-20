Hilfsflotte will jetzt Güter nach Kuba bringen

„Wir haben schon einen Tank gekauft“, sagt der Inhaber einer Firma, der sich 25.000 Liter Diesel aus den USA liefern lassen will. Möglich ist das mit einer Lizenz der US-Behörde für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC), die für bestimmte Produkte verliehen wird. Diese Lizenz gibt es schon länger, allerdings hat die Regierung bisher die Einfuhr von Treibstoff verboten. Der Weiterverkauf an Dritte ist weiterhin nicht zulässig. „Sie müssen der Trump-Regierung trotzen und sogar das Risiko eingehen, mit ihr in Konflikt zu geraten“, gab ein kubanischer Unternehmensberater aber über Lieferantinnen und Lieferanten zu bedenken.