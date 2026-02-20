Vorteilswelt
Ex-Kammer-Direktor

Entlassung von Lienbacher nicht rechtskräftig

Salzburg
20.02.2026 21:00
Ex-Direktor Nikolaus Lienbacher mit Anwalt Peter Huber.
Ex-Direktor Nikolaus Lienbacher mit Anwalt Peter Huber.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Seit Monaten liegt der Gerichtsschleier über der Landwirtschaftskammer – der ehemalige Direktor Nikolaus Lienbacher und die ehemalige Leiterin der höchsten Stabstelle wurden entlassen. Derzeit sind beide Fälle separat vor dem Arbeitsgericht. 

Nun gab es ein erstes Urteil: Das Gericht sah die Entlassung der Stabstellenleiterin als formell unwirksam an. Die Entlassungen wären ohne Vorstand erfolgt. Zudem habe nur der Kammerpräsident unterschrieben.

Peter Huber, Anwalt von Lienbacher, sagt: „Das ist richtungsweisend, weil die Entlassung bei meinem Mandanten gleich gelautet hat und nur die Unterschrift des Präsidenten drauf war und der Vorstand zuvor nicht damit befasst wurde.“

Lesen Sie auch:
Ex-Direktor Nikolaus Lienbacher mit Anwalt Peter Huber.
Prozess fortgesetzt
Rechtsstreit zwischen Kammer und Ex-Direktor
17.02.2026

Es ist davon auszugehen, dass die Landwirtschaftskammer das Urteil bekämpfen wird und der Fall vor das Oberlandesgericht Linz geht.

Salzburg
20.02.2026 21:00
