Starkoch mischte sich in Salzburg unter die Jäger

Tausende Besucher tummelten sich am Donnerstag hektisch im Messezentrum auf der „Hohen Jagd“. Der entspannte Tagesausklang folgte für ausgewählte Gäste am Abend im Goldenen Hirsch.
Die Kleidermanufaktur Habsburg lud eine ausgewählte Gäste- und Kundenschar zum gemütlichen Beisammensein.
Den Anlass nutzte Habsburg-Chef Michael Rumerstorfer zugleich und stellte die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion vor.
Unter die Gäste gemischt hatte sich auch Starkoch Roland Trettl. Er besuchte tagsüber mit seiner Herzensdame Miriam Höller eine zeitgleich stattfindende Modemesse. Am Abend wechselte er dann unter die Jäger.
Im Goldenen Hirsch fand er sich in bester Gesellschaft wieder: gemeinsam mit Anna Thurn und Taxis, Sophia von Habsburg, Antonia Mayr-Melnhof und vielen mehr tauschte er sich über modische Jagd-Trends aus.
