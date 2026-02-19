Hohe Jagd lockt wieder Besucher aus aller Welt

Wenn es eine Messe mit besonders herausfordernder Anreise gibt, dann ist das die „Hohe Jagd und Fischerei“. Tausende Besucher aus dem In- und Ausland stauten sich bereits am Donnerstag zur Eröffnung. Bis inklusive Sonntag hat die Messe wieder ihre Tore und Türen für Jagdinteressierte geöffnet. Aber nicht nur für diese – denn Jagd ist weit mehr, als man auf den ersten Blick meinen mag.