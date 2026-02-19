Vorteilswelt
Noch bis Sonntag

Hohe Jagd lockt wieder Besucher aus aller Welt

Salzburg
19.02.2026 19:00
Ein Jäger ohne Jagdhund: unvorstellbar. Hans besuchte mit seiner Cora die Eröffnung am ...
Ein Jäger ohne Jagdhund: unvorstellbar. Hans besuchte mit seiner Cora die Eröffnung am Donnerstagvormittag.
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Kunst, Musik, Kulinarik und gute Stimmung: Die Fachmesse „Hohe Jagd & Fischerei“ zeigt noch bis Sonntag, wie vielfältig das Thema sein kann. 500 Aussteller aus 60 Nationen sind heuer auf der Messe in Salzburg vertreten.

Wenn es eine Messe mit besonders herausfordernder Anreise gibt, dann ist das die „Hohe Jagd und Fischerei“. Tausende Besucher aus dem In- und Ausland stauten sich bereits am Donnerstag zur Eröffnung. Bis inklusive Sonntag hat die Messe wieder ihre Tore und Türen für Jagdinteressierte geöffnet. Aber nicht nur für diese – denn Jagd ist weit mehr, als man auf den ersten Blick meinen mag.

Künstlerin Marina Hofinger (re.) zeigt eine Auswahl ihrer Tierbilder.
Künstlerin Marina Hofinger (re.) zeigt eine Auswahl ihrer Tierbilder.

Künstlerin Marina Hofinger ist heuer schon zum wiederholten Mal mit einer Auswahl an Gemälden bei der „Hohen Jagd“ vertreten. Tierische Motive sind ihre Leidenschaft. Vom ganz normalen Haustier bis hin zum imposanten Wolf oder Hirsch. „Ich nutze die Präsenz hier, um längerfristig Kontakte zu knüpfen“, sagt sie. So entstand bereits eine kreative Zusammenarbeit mit einem Waffenhersteller, dessen Produktkatalog nun ein Bild von Marina Hofinger schmückt.

Viele internationale und heimische Waffenhersteller tummeln sich auf der Hohen Jagd.
Viele internationale und heimische Waffenhersteller tummeln sich auf der Hohen Jagd.

Nicht nur die Optik, sondern allem voran die Qualität zählt beim Eugendorfer Jagdwaffenproduzenten Strasser. Diesbezüglich setzt Chefin Caroline Strasser auf das Prädikat Made in Austria. Zwölf Jahre freiwillige Herstellergarantie sind ihr das Wert. Wer sich nicht an die echte Waffe herantraut, der kann bei dem Videospiel „Way of the hunter“ sein Glück versuchen. Darin kommen Strassers Waffen virtuell zum Einsatz. Für die Chefin eine große Ehre.

Auch die passende musikalische Untermalung darf bei der Jagdmesse nicht fehlen.
Auch die passende musikalische Untermalung darf bei der Jagdmesse nicht fehlen.

Insgesamt 500 Aussteller aus 60 Nationen tummeln sich heuer auf rund 33.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. 176 Unternehmen kommen aus Österreich, über 320 Aussteller aus dem internationalen Umfeld. Dementsprechend groß ist auch das Interesse beim internationalen Publikum.

Einen weiteren Fokus will man heuer auf den Jäger-Nachwuchs setzen: Am Sonntag haben Jungjäger ermäßigten Eintritt und können an einer Reihe von Programmpunkten zur Fortbildung teilnehmen. Ebenfalls wieder Fixpunkt der Hohen Jagd: die Hirschrufmeisterschaften.

Salzburg
19.02.2026 19:00
