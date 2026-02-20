Gericht stoppt Ausbaupläne von Rauch und Red Bull

Der Getränkehersteller Red Bull und der Fruchtsafthersteller Rauch kauften 2022 das Unternehmen Brandenburger Urstromquelle, das vor Ort eine Abfüllanlage mit Logistik betrieb. Nun wollen sie ihre Produktion ausbauen und ein eigenes Dosen-Werk errichten. Umweltschützerinnen und Umweltschützer befürchten eine zunehmende Wasserknappheit. Trinkwasser wäre für die Herstellung „viel zu schade“, sagte Mascher. Sein Verein sieht unter anderem Defizite beim Artenschutz und bei geplanten Ausgleichsmaßnahmen.