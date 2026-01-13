Mehr Platz für Red Bull: Neuer Zubau geplant

Schon vor einem Jahr hatten Red Bull und der Getränkehersteller Rauch im nahe gelegenen Nüziders eine 4,5 Hektar große, als Gewerbegebiet gewidmete Fläche gekauft. Das Areal liegt nur rund einen Kilometer von den jetzigen Red-Bull-Grundstücken entfernt. Damals wurde angekündigt, dass dort ab 2026 neue Produktions- und Lagerflächen für Red Bull entstehen sollen.