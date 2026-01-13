Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Produktion wird größer

Mehr Platz für Red Bull: Neuer Zubau geplant

Salzburg
13.01.2026 10:41
Das Red Bull Hauptquartier in Fuschl.
Das Red Bull Hauptquartier in Fuschl.(Bild: Andreas Tröster)

Red Bull will sich vergrößern! Der Energydrink-Hersteller plant im vorarlbergerischen Ludesch auf einem 6000 Quadratmeter großen Grundstück einen Ausbau der Produktion.

0 Kommentare

Der Energydrink-Gigant Red Bull plant eine Erweiterung seiner Produktion in Ludesch im Bezirk Bludenz. Das geht aus einer Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz hervor. Der Konzern hat bereits um die nötigen Genehmigungen angesucht. In einem Betriebsgebiet soll auf einem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück ein neuer Zubau entstehen. Zuerst berichtete die Vorarlberger Wirtschaftspresseagentur.

Geplant ist der Neubau direkt neben den bestehenden Red-Bull-Gebäuden. Das Grundstück gehört dem Unternehmen mit Sitz in Fuschl bereits seit 2007. Die Bezirkshauptmannschaft hat für Anfang Februar eine mündliche Verhandlung angesetzt. Dabei sollen unter anderem die naturschutz-, bau-, gewerbe- und wasserrechtlichen Bewilligungen geprüft werden.

Lesen Sie auch:
Kickl-Stellvertreterin Svazek referiert bei der AfD-Landtagsfraktion aus Sachsen-Anhalt.
Blaue als Vorbild
AfD will eine dauerhafte Partnerschaft mit der FPÖ
13.01.2026
Unfall wie beim Kegeln
Politik und Polizei bei Rasern weiter säumig
13.01.2026

Schon vor einem Jahr hatten Red Bull und der Getränkehersteller Rauch im nahe gelegenen Nüziders eine 4,5 Hektar große, als Gewerbegebiet gewidmete Fläche gekauft. Das Areal liegt nur rund einen Kilometer von den jetzigen Red-Bull-Grundstücken entfernt. Damals wurde angekündigt, dass dort ab 2026 neue Produktions- und Lagerflächen für Red Bull entstehen sollen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Red Bull
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
150.888 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
137.159 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
126.622 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf