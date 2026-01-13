Mehr Platz für Red Bull: Neuer Zubau geplant

Red Bull will sich vergrößern! Der Energydrink-Hersteller plant im vorarlbergerischen Ludesch auf einem 6000 Quadratmeter großen Grundstück einen Ausbau der Produktion.
Der Energydrink-Gigant Red Bull plant eine Erweiterung seiner Produktion in Ludesch im Bezirk Bludenz. Das geht aus einer Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz hervor. Der Konzern hat bereits um die nötigen Genehmigungen angesucht. In einem Betriebsgebiet soll auf einem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück ein neuer Zubau entstehen. Zuerst berichtete die Vorarlberger Wirtschaftspresseagentur.
Geplant ist der Neubau direkt neben den bestehenden Red-Bull-Gebäuden. Das Grundstück gehört dem Unternehmen mit Sitz in Fuschl bereits seit 2007. Die Bezirkshauptmannschaft hat für Anfang Februar eine mündliche Verhandlung angesetzt. Dabei sollen unter anderem die naturschutz-, bau-, gewerbe- und wasserrechtlichen Bewilligungen geprüft werden.
Schon vor einem Jahr hatten Red Bull und der Getränkehersteller Rauch im nahe gelegenen Nüziders eine 4,5 Hektar große, als Gewerbegebiet gewidmete Fläche gekauft. Das Areal liegt nur rund einen Kilometer von den jetzigen Red-Bull-Grundstücken entfernt. Damals wurde angekündigt, dass dort ab 2026 neue Produktions- und Lagerflächen für Red Bull entstehen sollen.
