Vom Moster zum Milliardenunternehmen

Jede Landschaft prägt ihre Menschen und mehr noch ihre Arbeit. Eine Ansichtskarte aus den frühen 30er-Jahren zeigt den noch dünn besiedelten Ortskern von Rankweil. Was an dieser Fotografie besonders ins Auge sticht, sind die endlosen Apfel- und Birnbäume, die in nahezu jedem Vorgärtchen stehen und auch den Hintergrund des Bildes völlig vereinnahmen. Obstgärten, so weit das Auge reicht. Bedurfte es nur noch einer zündenden Idee, wie man diesen herrlichen Anblick in Geld ummünzen könnte. Warum nicht einfach Äpfel und Birnen zusammenzählen und daraus ein großes Geschäft machen? Ein Geschäft, das dereinst den ganzen Globus umspannen würde?