„Er ist unglücklich vor den Traktor gestürzt“

Rasend schnell und unvorhersehbar – für den 53-jährigen Mitarbeiter eines privaten Räumungsdienstes in Linz kam am Freitagmorgen jede Hilfe zu spät. Was war geschehen? Zwei Winterdienst-Mitarbeiter hatten im Hofmannsthalweg im Linzer Stadtteil Ebelsberg Räumungsarbeiten auf Wegen und einer Treppe durchgeführt. Während der 53-jährige gebürtige Ungar aus Linz mit Schneeschaufeln beschäftigt war, war sein jüngerer Kollege, ein 29-jähriger Bosnier, der ebenfalls in Linz wohnt, mit einem Minitraktor unterwegs.