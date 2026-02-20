Schrecklich! Der heftige Schneefall forderte in Linz sogar ein Todesopfer. Ein Mitarbeiter (53) des Winterdienstes wurde von einem Minitraktor erfasst – er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Chef der beiden Arbeiter war über den Vorfall schockiert.
Rasend schnell und unvorhersehbar – für den 53-jährigen Mitarbeiter eines privaten Räumungsdienstes in Linz kam am Freitagmorgen jede Hilfe zu spät. Was war geschehen? Zwei Winterdienst-Mitarbeiter hatten im Hofmannsthalweg im Linzer Stadtteil Ebelsberg Räumungsarbeiten auf Wegen und einer Treppe durchgeführt. Während der 53-jährige gebürtige Ungar aus Linz mit Schneeschaufeln beschäftigt war, war sein jüngerer Kollege, ein 29-jähriger Bosnier, der ebenfalls in Linz wohnt, mit einem Minitraktor unterwegs.
Gegen Traktor gestemmt
Eine Zeugin berichtete, dass der Traktorfahrer gegen 7.30 Uhr offenbar mit dem kleinen, aber doch schweren Gerät aufgrund des rutschigen Bodens in Richtung des oberen Randes der Verbindungstreppe der Stufen geraten war. Beim Versuch, den drohenden Absturz zu verhindern, hatte sich der 53-Jährige noch mit voller Kraft gegen den schweren Traktor gestemmt – jedoch vergeblich.
Das Räumfahrzeug rutschte die ganze Länge der rund sechs Meter langen Stiege hinab. Dabei wurde der Ältere von dem Fahrzeug überrollt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Rotes Kreuz und Notarzt waren schnell vor Ort, konnten aber nur mehr den Tod des 53-jährigen Linzers feststellen.
Junger Kollege am Steuer erlitt schweren Schock
„Er ist unglücklich vor den Traktor gestürzt und dabei überfahren worden“, bestätigte auch der hörbar bestürzte Chef des verstorbenen Arbeiters. Für alle weiteren Fragen verwies er auf den Bericht der Landespolizeidirektion. Der jüngere Mitarbeiter hatte einen schweren Schock erlitten und wurde noch am Unfallort vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.
Winterdienst kam von Straße ab
Viel glimpflicher ging Gott sei Dank ein zweiter Unfall mit einem Räumfahrzeug Freitagmittag in St. Florian bei Linz aus: Dort war ausgerechnet ein großer Winterdienst-Lastwagen von einem Weg abgekommen und eine kleine Böschung hinuntergerutscht. Trotz Schneeketten musste das tonnenschwere Streufahrzeug mit einem speziellen Lastwagen-Bergekran geborgen werden. Zu Schaden kam dabei zum Glück niemand.
