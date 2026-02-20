16-Jähriger ging auf Sanitäter und Polizisten los

Sanitäter attackiert

Zuerst griff er einen Rettungssanitäter des Roten Kreuzes an, indem er ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der Mann erlitt Prellungen im Gesichtsbereich und Kopfschmerzen. Danach wollte der Jugendliche auch noch den einschreitenden Polizisten verletzen, wurde aber zuvor von einem weiteren Beamten zu Boden gebracht.