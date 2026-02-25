Große Mehrheit sieht bei Bildung Reformbedarf

„Nicht nur Veränderung, sondern Verbesserung“

Für die FPÖ sind die Reformen „eine einzige pinke PR-Show“, die Grünen orten „viele Schlagzeilen, wenig Substanz“. Rückendeckung gab es zumindest von den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP. Heinrich Himmer (SPÖ) betonte die Wichtigkeit von Chancengleichheit: „Kostenfreiheit ist ein zentraler Begriff für uns. Wenn Chancengerechtigkeit ermöglicht wird, dann ist es eine gute Reform.“ Die ÖVP stellte sich einmal mehr schützend vor die Gymnasien, die sie als bedroht ansieht. „Das Gymnasium ist beliebt. Und hat Zukunft, gehört also weder geschwächt noch abgeschafft!“, so Nico Marchetti (ÖVP). Die unterschiedlichen Schultypen seien eine Stärke unseres Schulsystems: „Nicht nur Veränderung, sondern Verbesserung“, wolle man laut Marchetti erreichen.