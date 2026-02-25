Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht mehr zeitgemäß“

Große Mehrheit sieht bei Bildung Reformbedarf

Innenpolitik
25.02.2026 21:34
Unser Bildungssystem steht laut Neos-Minister Wiederkehr vor einer „Zäsur“.
Unser Bildungssystem steht laut Neos-Minister Wiederkehr vor einer „Zäsur“.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Österreichs Schulsystem ist nicht mehr zeitgemäß, findet die Bevölkerung. 74 Prozent halten unser Bildungssystem für „eher“ oder „sehr schlecht“ an gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Entwicklungen angepasst. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) verteidigt indessen seine Reformpläne.

0 Kommentare

Die Kritik am österreichischen Bildungssystem kommt nicht nur aus der Politik – sie kommt vor allem aus der Bevölkerung selbst, wie eine IFDD-Umfrage mit 2600 Beteiligten zeigt. Eine deutliche Mehrheit (74 Prozent) der Befragten sieht unser Schulsystem kritisch, nur 21 Prozent halten es für „gut“ oder „sehr gut angepasst“ an die aktuellen Herausforderungen.

„Unser Bildungssystem ist angesichts der digitalen und technologischen Umbrüche ein bildungspolitisches Trümmerfeld“, attestiert auch Meinungsforscher Christoph Haselmayer: „Der Lateinunterricht sollte neuen Zukunftsfächern weichen.“ Das findet auch knapp mehr als die Hälfte der Österreicher: 54 Prozent sprechen sich für eine Reduktion aus, 30 Prozent wollen den Umfang zumindest beibehalten.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr verteidigte in der Nationalratssitzung seine Reformpläne, ...
Bildungsminister Christoph Wiederkehr verteidigte in der Nationalratssitzung seine Reformpläne, Kritik gab es von FPÖ und Grünen.(Bild: Eva Manhart)

„Die Gesellschaft hat sich verändert, das Bildungssystem aber nicht. Unter Kreisky wurde in den 70er-Jahren Altgriechisch als Pflichtfach abgeschafft, heute stehen wir wieder vor so einer Zäsur“, verteidigt Bildungsminister Christoph Wiederkehr in der Nationalratssitzung, in der über die Bildungsreformen debattiert wurde, seine Vorstöße.

Lesen Sie auch:
Verständnis über künstliche Intelligenz gehört laut Experten nicht nur in den ...
Mehr KI statt Latein
„Muss in jedes Fach, Kinder sind uns weit voraus“
01.02.2026
Krone Plus Logo
Wiederkehr-Interview:
„Keine Schande, wenn Schüler mehr weiß als Lehrer“
07.02.2026
Aufstand gegen Politik
„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein
03.02.2026
Lehrervertreter sauer
KI statt Latein: „Ein Anschlag aufs Gymnasium!“
29.01.2026

„Nicht nur Veränderung, sondern Verbesserung“
Für die FPÖ sind die Reformen „eine einzige pinke PR-Show“, die Grünen orten „viele Schlagzeilen, wenig Substanz“. Rückendeckung gab es zumindest von den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP. Heinrich Himmer (SPÖ) betonte die Wichtigkeit von Chancengleichheit: „Kostenfreiheit ist ein zentraler Begriff für uns. Wenn Chancengerechtigkeit ermöglicht wird, dann ist es eine gute Reform.“ Die ÖVP stellte sich einmal mehr schützend vor die Gymnasien, die sie als bedroht ansieht. „Das Gymnasium ist beliebt. Und hat Zukunft, gehört also weder geschwächt noch abgeschafft!“, so Nico Marchetti (ÖVP). Die unterschiedlichen Schultypen seien eine Stärke unseres Schulsystems: „Nicht nur Veränderung, sondern Verbesserung“, wolle man laut Marchetti erreichen.

Einig war man sich jedenfalls, dass fehlende Deutschkenntnisse zu den größten Problemen im Schulalltag zählen: „Solange Kinder in der Schule sitzen, die kein Deutsch können, braucht man nicht Lehrpläne reformieren“, meinte etwa der FPÖ-Abgeordnete Hermann Brückl. Auch Wiederkehr und Marchetti thematisierten die Probleme rund um Sprachbarrieren in der Schule.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
25.02.2026 21:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
195.349 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
187.313 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
140.814 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2590 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
860 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
833 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Innenpolitik
„Nicht mehr zeitgemäß“
Große Mehrheit sieht bei Bildung Reformbedarf
Nach Jahren der Pause
Island zieht bei möglichem EU-Beitritt Tempo an
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Interview
Tanner rechnet mit längerem Wehrdienst ab 2027
Kritik der Länderchefs
Die „unfassbare Entgleisung“ des Finanzministers
Finanziell am Limit
Gemeindeverbandschef droht mit Volksbegehren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf