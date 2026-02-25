Vorteilswelt
Champions League

Atalanta gegen Borussia Dortmund ab 18.45 Uhr LIVE

Champions League
25.02.2026 05:17
Atalanta muss heute ein 0:2 aus dem Hinspiel umbiegen.
Atalanta muss heute ein 0:2 aus dem Hinspiel umbiegen.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiel in den Champions-League-Play-offs: Atalanta trifft auf Borussia Dortmund. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

Dortmund geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel, der BVB verteidigt in Bergamo mit Marcel Sabitzer einen 2:0-Vorsprung – und das drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Schlager gegen die Bayern.

(Bild: AP/Martin Meissner)

„Aber ich schaue nur auf das, was kommt, und nicht auf das, was in Zukunft sein wird. Jetzt ist Bergamo“, betonte Trainer Niko Kovac.

Champions League
25.02.2026 05:17
