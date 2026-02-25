Atalanta gegen Borussia Dortmund ab 18.45 Uhr LIVE

Konferenz mit Real Madrid und PSG ab 21 Uhr LIVE
Champions League
Rückspiel in den Champions-League-Play-offs: Atalanta trifft auf Borussia Dortmund. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Dortmund geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel, der BVB verteidigt in Bergamo mit Marcel Sabitzer einen 2:0-Vorsprung – und das drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Schlager gegen die Bayern.
„Aber ich schaue nur auf das, was kommt, und nicht auf das, was in Zukunft sein wird. Jetzt ist Bergamo“, betonte Trainer Niko Kovac.
