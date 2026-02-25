Urlaubs-Metropole verdoppelt Abgaben für Touristen

Millionen Urlauber reisen jedes Jahr nach Barcelona – zu viele für den Geschmack vieler Einheimischer. Jetzt haben die Behörden gehandelt: Künftig müssen Touristen für jede Übernachtung in der spanischen Stadt tiefer ins Börserl greifen.
Ab April erhöht die Region Katalonien im Nordosten Spaniens die Tourismusabgabe – pro Nacht ist dann in Orten wie Barcelona oder Lloret de Mar doppelt so viel fällig wie bisher, beschloss das Regionalparlament am Mittwoch. Um wie viel die Abgabe steigt, ist von der Hotelkategorie abhängig, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.
Grundsätzlich gilt: je nobler das Hotel, desto höher auch die Abgabe. Ein zweitägiger Aufenthalt für ein Pärchen in einem Vier-Sterne-Hotel in Barcelona könnte um 45,60 Euro teurer werden. Denn die örtlichen Behörden dürfen künftig bis zu 11,40 Euro pro Person und Nacht verlangen. Gäste von Fünf-Sterne-Hotels könnten bis zu 15 Euro pro Nacht zahlen. Urlauber, die in einer Ferienwohnung übernachten, zahlen aktuell 6,25 Euro, ab April sind es maximal 12,50 Euro.
Kampf gegen Wohnungskrise
Barcelona kämpft seit Jahren mit den wachsenden Touristenzahlen, die Einheimischen protestieren zunehmend gegen die vielen Urlauber in ihrer Stadt. Sie sagen, dass die Touristen die Immobilienpreise in die Höhe treiben, weil viele Wohnungen an Urlauber vermietet werden. Ein Viertel der Einnahmen aus der Tourismusabgabe soll deswegen laut Gesetz dafür genutzt werden, die Wohnungskrise in Barcelona zu bekämpfen.
Auch woanders müssen Touristen zahlen
Auch in anderen Ländern werden Touristen heuer stärker zur Kasse gebeten. Wer etwa in der italienischen Hauptstadt Rom den bekannten Trevi-Brunnen aus der Nähe besichtigen will, muss seit Kurzem zwei Euro bezahlen. Die Urlaubsinsel Madeira hat nachgeschärft, die Benutzung der Wanderwege ist heuer teurer als voriges Jahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.