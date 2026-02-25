Vorteilswelt
Nächtigung wird teurer

Urlaubs-Metropole verdoppelt Abgaben für Touristen

Reisen & Urlaub
25.02.2026 20:27
Touristen vor der Sagrada Familia in Barcelona
Touristen vor der Sagrada Familia in Barcelona(Bild: AFP/MANAURE QUINTERO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Millionen Urlauber reisen jedes Jahr nach Barcelona – zu viele für den Geschmack vieler Einheimischer. Jetzt haben die Behörden gehandelt: Künftig müssen Touristen für jede Übernachtung in der spanischen Stadt tiefer ins Börserl greifen.

Ab April erhöht die Region Katalonien im Nordosten Spaniens die Tourismusabgabe – pro Nacht ist dann in Orten wie Barcelona oder Lloret de Mar doppelt so viel fällig wie bisher, beschloss das Regionalparlament am Mittwoch. Um wie viel die Abgabe steigt, ist von der Hotelkategorie abhängig, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Grundsätzlich gilt: je nobler das Hotel, desto höher auch die Abgabe. Ein zweitägiger Aufenthalt für ein Pärchen in einem Vier-Sterne-Hotel in Barcelona könnte um 45,60 Euro teurer werden. Denn die örtlichen Behörden dürfen künftig bis zu 11,40 Euro pro Person und Nacht verlangen. Gäste von Fünf-Sterne-Hotels könnten bis zu 15 Euro pro Nacht zahlen. Urlauber, die in einer Ferienwohnung übernachten, zahlen aktuell 6,25 Euro, ab April sind es maximal 12,50 Euro.

Kampf gegen Wohnungskrise
Barcelona kämpft seit Jahren mit den wachsenden Touristenzahlen, die Einheimischen protestieren zunehmend gegen die vielen Urlauber in ihrer Stadt. Sie sagen, dass die Touristen die Immobilienpreise in die Höhe treiben, weil viele Wohnungen an Urlauber vermietet werden. Ein Viertel der Einnahmen aus der Tourismusabgabe soll deswegen laut Gesetz dafür genutzt werden, die Wohnungskrise in Barcelona zu bekämpfen.

Auch woanders müssen Touristen zahlen
Auch in anderen Ländern werden Touristen heuer stärker zur Kasse gebeten. Wer etwa in der italienischen Hauptstadt Rom den bekannten Trevi-Brunnen aus der Nähe besichtigen will, muss seit Kurzem zwei Euro bezahlen. Die Urlaubsinsel Madeira hat nachgeschärft, die Benutzung der Wanderwege ist heuer teurer als voriges Jahr.

Reisen & Urlaub
25.02.2026 20:27
