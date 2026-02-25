Zerknitterter Pass bringt Burgenländer in Haft

So sehr hatte sich der 22-Jährige aus Eisenstadt auf den ersten gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin gefreut, als er in Wien ins Flugzeug nach Antalya eingestiegen war. Doch kurz nach der Landung gegen Abend auf dem Airport in Antalya war für ihn die Reise schon zu Ende. Seine Freundin (19) marschierte ohne Probleme durch die Kontrolle. Ihren Begleiter bekam sie aber nicht mehr zu sehen.