FIFA-Boss: „Wir beobachten die Lage in Mexiko“

Infantino lapidar: „Es können Dinge passieren“

Zu diesen Gewaltausbrüchen sagte Infantino: „Mexiko ist ein großartiges Land, wie jedes andere Land der Welt auch. Es können Dinge passieren. Wir leben nicht auf dem Mond oder einem anderen Planeten. Deshalb haben wir Regierungen, Polizei und Behörden, die für Ordnung und Sicherheit sorgen.“