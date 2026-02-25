Wien künftig Teil der European Marathon Classics!

Die Serie führt quer über den Kontinent: von der Mittelmeerregion in Rom und Madrid über Lissabon und London am Atlantik bis nach Wien, Warschau und Frankfurt im Herzen Europas sowie hinauf nach Kopenhagen im Norden. Der Anreiz für die Läufer: Wer mindestens fünf dieser Marathons in unterschiedlichen Städten absolviert, erhält den Titel „European Marathon Classics Finisher“ sowie eine besondere Erinnerungsmedaille. Es gibt keine Zeitbegrenzung für das Sammeln der fünf Marathons.