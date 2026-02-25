Vorteilswelt
Acht Riesen vereint

Wien künftig Teil der European Marathon Classics!

Sport-Mix
25.02.2026 20:32
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Eine großartige, Europa verbindende Laufserie ist im historischen Ambiente von Schloss Schönbrunn vorgestellt worden!

Unter dem Titel „European Marathon Classics“ schlossen sich acht Marathon-Riesen zusammen, um Läufer zu motivieren, Europa gemeinsam zu entdecken – sowohl geografisch als auch philosophisch. Es sei eine Initiative, die Menschen miteinander verbindet und die Freude an einer gemeinsamen Reise durch Europa erlebbar macht. Motto: „Eine Distanz. Acht Städte. Viele Kulturen – und eine gemeinsame europäische Idee.“

Szene aus dem Frankfurt-Marathon
Szene aus dem Frankfurt-Marathon(Bild: APA/dpa/Silas Stein)

Die Serie führt quer über den Kontinent: von der Mittelmeerregion in Rom und Madrid über Lissabon und London am Atlantik bis nach Wien, Warschau und Frankfurt im Herzen Europas sowie hinauf nach Kopenhagen im Norden. Der Anreiz für die Läufer: Wer mindestens fünf dieser Marathons in unterschiedlichen Städten absolviert, erhält den Titel „European Marathon Classics Finisher“ sowie eine besondere Erinnerungsmedaille. Es gibt keine Zeitbegrenzung für das Sammeln der fünf Marathons.

„Plattform für Laufbegeisterte“
Und der Startschuss zu dieser Serie fällt am 19. April beim Vienna City Marathon. „Wir sind stolz, Mitbegründer der European Marathon Classics zu sein“, sagte Kathrin Widu, Geschäftsführerin der VCM Group, „die Zusammenarbeit großer europäischer Marathons schafft eine inspirierende Herausforderung für die Lauf-Community und soll noch mehr Menschen für das Laufen begeistern. Uns verbinden gemeinsame Werte: Freude am Sport, Miteinander, Gesundheit und Nachhaltigkeit.“

Dominik Konrad, ebenfalls VCM-Geschäftsführer, ergänzte: „Die European Marathon Classics heben unsere strategische Ausrichtung auf eine neue Ebene. Wir sind damit über Österreich hinaus Teil eines starken internationalen Projekts. Es entsteht eine Plattform für Laufbegeisterte, die kurzfristig und langfristig positive Impulse für die Community, die Wirtschaft und den Tourismus setzt. Schon die INEOS 1:59 Challenge mit Eliud Kipchoge in Wien 2019 hat gezeigt, welches Potenzial in internationaler Zusammenarbeit steckt.“

Kipchoge: „Inspirierende Idee!“
Und Kipchoge selbst, der in Wien 2019 als erster und bisher einziger Läufer der Welt, die klassische Distanz von 42,195 km unter zwei Stunden absolviert hatte, gratulierte in einer Video-Botschaft aus Kenia den Veranstaltern zu dieser neuen Serie: „Das ist eine inspirierende Idee, die von den Läufern sicher angenommen wird. Ich wünsche allen acht Städten viel Glück und Erfolg.“

Lesen Sie auch:
Magische Marke
Sportgeschichte in Wien! Kipchoge als großer Held
12.10.2019

Die European Marathon Classics sind eine Initiative, die Menschen miteinander verbindet und die Freude an einer gemeinsamen Reise durch Europa erlebbar macht. Die Serie steht für Gesundheit und Ausgleich, motiviert zu regelmäßiger Bewegung und einem bewussten Umgang mit sich selbst – und ermutigt dazu, die eigenen Grenzen immer wieder neu auszuloten. Ein wichtiger Bestandteil ist zudem eine verantwortungsbewusste Teilnahme an Sportveranstaltungen, verbunden mit Respekt für die Umwelt.

Hugh Brasher, Event Director des TCS London Marathons und einer der Initiatoren, kommentierte: „Ich bin überzeugt, dass diese Serie zeigen wird, dass wir in ganz Europa gemeinsam stärker sind als getrennt und dass uns mehr verbindet als unterscheidet. Ich hoffe, dass sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt dazu inspirieren wird, Europas großartige Marathons, Städte und Gemeinschaften zu erleben.“

Szene aus dem Rom-Marathon
Szene aus dem Rom-Marathon(Bild: AFP)

Frühere Ergebnisse zählen
Die Serie präsentiert sich mit einem modernen Erscheinungsbild, das von farbigen, dynamischen Kreisen geprägt ist. Bei der Präsentation in Wien wurde auch die EMC-Medaille enthüllt. Sie wird an Läuferinnen und Läufer nach dem fünften erfolgreich absolvierten Rennen überreicht. Ein zentrales Element des Projekts: Nicht nur künftige, sondern auch historische Resultate werden anerkannt – bis zurück zu den ersten Austragungen der jeweiligen Rennen.

Der älteste Lauf der Serie ist der Madrid Marathon (seit 1978), der jüngste der Lissabon-Marathon (seit 1986). Damit werden Ergebnisse aus mehreren hundert Austragungen geprüft und zusammengeführt.

Sport-Mix
25.02.2026 20:32
