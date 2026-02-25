Feuerwehren mit neuen Ideen fit für die Zukunft

Zu rund 17.000 Einsätzen rückten die Tiroler Feuerwehren 2025 aus – das sind um rund 2500 weniger als noch im Jahr zuvor. Gleichzeitig hat man bahnbrechende Projekte auf den Weg gebracht. Bei den Feuerwehren wird der Blick auch verstärkt auf die psychische Gesundheit der Einsatzkräfte gerichtet – etwa durch Feuerwehr-Peers.
In Anwesenheit von Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) zogen am Mittwoch die Spitzen der Tiroler Feuerwehr in der Landesfeuerwehrschule Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) Bilanz über das vergangene Jahr. Insgesamt rund 4000 Brandeinsätze und 8700 technische Einsätze haben die freiwilligen Männer und Frauen der Tiroler Feuerwehren 2025 bewältigt.
Keine großflächigen Hochwasserlagen
Lokal begrenzte Einsätze – etwa im Gschnitztal – forderten die Florianis, dafür blieben großflächige Unwetter- und Hochwasserlagen aus. So lasse sich der Gesamt-Rückgang der Einsätze um rund 2500 gegenüber dem Jahr zuvor erklären, hieß es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.