Feuerwehren mit neuen Ideen fit für die Zukunft

In Anwesenheit von Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) zogen am Mittwoch die Spitzen der Tiroler Feuerwehr in der Landesfeuerwehrschule Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) Bilanz über das vergangene Jahr. Insgesamt rund 4000 Brandeinsätze und 8700 technische Einsätze haben die freiwilligen Männer und Frauen der Tiroler Feuerwehren 2025 bewältigt.

Keine großflächigen Hochwasserlagen

Lokal begrenzte Einsätze – etwa im Gschnitztal – forderten die Florianis, dafür blieben großflächige Unwetter- und Hochwasserlagen aus. So lasse sich der Gesamt-Rückgang der Einsätze um rund 2500 gegenüber dem Jahr zuvor erklären, hieß es.