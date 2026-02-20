Wenn der Winter zur Überlebensprüfung wird

Ein häufiges Missverständnis: Findet man einen Igel im Winter draußen unterwegs, heißt das nicht, dass er „nur kurz seinen Winterschlaf unterbrochen hat“. In den meisten Fällen ist ein solcher Igel geschwächt und in Not. Dann ist es wichtig, sich an eine Wildtierstation zu wenden, statt das Tier selbst zu versorgen.