Kälte kostet Reh & Co. viel Kraft – oder das Leben

Ob Starre, Schlaf oder ,nur’ Winterruhe – unsere Wildtiere brauchen in der kalten Jahreszeit, die unweigerlich noch mehr Schnee und klirrenden Frost bringen wird, viel Ruhe. Denn Futtersuche und Fortbewegung verlangen ihnen viel Kraft und Energie ab. Überhaupt, wenn sie im Gebirge und in den dortigen Schneemassen in die Flucht getrieben werden“, warnt denn auch der erfahrene Waidmann und Heger Friedrich Hardegg aus Schwarzenbach, wo das Pielachtal sich – auch rein topografisch – anschickt, alpinen Charakter anzunehmen.