Warum Rücksicht im Winter überlebenswichtig ist

Rücksicht als Überlebensfrage

Problematisch wird es, wenn der Mensch die markierten Routen verlässt – etwa um Wildtiere zu fotografieren oder Anfängergruppen auszuweichen. Werden Tiere in ihren Wintereinständen aufgeschreckt, verbrauchen sie bei der Flucht durch den Tiefschnee erhebliche Mengen ihrer lebensnotwendigen Energiereserven.

Die Folgen sind messbar: Bei Störungen muss der auf Sparflamme laufende Kreislauf blitzschnell auf Fluchtverhalten umstellen. Das bedeutet enormen Stress für den Organismus. Bei extremen Schneebedingungen kann der Energieverlust im schlimmsten Fall tödlich sein, da die Tiere die verbrauchten Reserven im Winter nicht mehr ausgleichen können.