Unfälle im Minutentakt fordern die Einsatzkräfte

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? In der Nacht auf Freitag jedenfalls – und das in großer Menge, auch bis ins Flachland. Was Winterfans das Glitzern in die Augen treibt, das bringt Verkehrsteilnehmer schon mal zur Weißglut, und die Einsatzkräfte in allen Bezirken – von Freistadt bis Braunau und von Rohrbach bis Kirchdorf – um den Schlaf.

Am Freitag ging es los

Den Startschuss gaben wohl zwei Pkw-Bergungen in Gutau und Liebenau. Schnell häuften sich die Einsätze: Auch in Wernstein am Inn, St. Martin im Innkreis und Kirchschlag bei Linz mussten Autos geborgen werden, in Grammastetten ein Kleinbus. Um kurz nach 1 Uhr Morgens war der erste Lkw auf Abwege geraten, wenig später rutschte ein Laster in Kirchheim im Innkreis von der Straße.