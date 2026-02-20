Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele Verletzte

Unfälle im Minutentakt fordern die Einsatzkräfte

Oberösterreich
20.02.2026 08:30
Der Schnee überwältigte viele Verkehrsteilnehmer und forderte die Einsatzkräfte heraus
Der Schnee überwältigte viele Verkehrsteilnehmer und forderte die Einsatzkräfte heraus(Bild: FF Mooskirchen)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Er ist schön anzusehen, aber den heimischen Einsatzkräften kostete der starke Schneefall in der Nacht auf Freitag den Schlaf. Quasi im Minutentakt mussten Kameraden der Feuerwehren ausrücken, bis um 8.30 Uhr morgens waren 63 Wehren alarmiert. Auch Rettung und Polizei waren teilweise gefordert. 

0 Kommentare

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? In der Nacht auf Freitag jedenfalls – und das in großer Menge, auch bis ins Flachland. Was Winterfans das Glitzern in die Augen treibt, das bringt Verkehrsteilnehmer schon mal zur Weißglut, und die Einsatzkräfte in allen Bezirken – von Freistadt bis Braunau und von Rohrbach bis Kirchdorf – um den Schlaf. 

Am Freitag ging es los
Den Startschuss gaben wohl zwei Pkw-Bergungen in Gutau und Liebenau. Schnell häuften sich die Einsätze: Auch in Wernstein am Inn, St. Martin im Innkreis und Kirchschlag bei Linz mussten Autos geborgen werden, in Grammastetten ein Kleinbus. Um kurz nach 1 Uhr Morgens war der erste Lkw auf Abwege geraten, wenig später rutschte ein Laster in Kirchheim im Innkreis von der Straße. 

Alle acht Minuten ein Einsatz
Zeitgleich gab es bis um 4 Uhr morgens einige weitere Einsätze wegen Pkw, dazu auch einige Bäume, die umgestürzt waren und Fahrbahnen blockierten. Mit dem Morgenverkehr ging es aber erst so richtig los: Zwischen 4.20 Uhr und 8.30 Uhr mussten Feuerwehren 39-mal wegen Verkehrsunfällen oder Bergungen ausrücken.

Teils schwerere Unfälle
In Engerwitzdorf, Pabneukirchen und Wilhering kam es zu schwereren Unfällen, wobei Insassen aus den Fahrzeugen gerettet werden und teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Auch danach wurde noch quasi im Minutentakt alarmiert – es bleibt die Hoffnung, dass aufgrund des nachlassenden Schneefalls im Laufe des Vormittags Ruhe einkehrt. Bis 8.30 Uhr waren unzählige Kameraden von 63 Feuerwehren unterwegs.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.02.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
370.260 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
159.199 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
118.422 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1691 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1262 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Oberösterreich
Viele Verletzte
Unfälle im Minutentakt fordern die Einsatzkräfte
Krone Plus Logo
Signalwirkung für EU
Anwalt reichte Klage gegen Grenzkontrollen ein
Makler erschlagen
Bluttat in Linz soll Home Invasion gewesen sein
Krone Plus Logo
Bad Goisern heiß:
Afrikaner klaut Hallstättersee Eisschwimm-Weltcup!
Krone Plus Logo
Folge von Urteil
Warum Vergewaltiger auch den Schein abgeben musste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf