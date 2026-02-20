Extremist getötet: Gewalteskalation befürchtet

Die Sprecherin einer Anti-Abtreibungsbewegung rief zu dem Trauermarsch auf. Der 23-jährige Deranque, der Verbindungen zu rechtsextremen und erzkatholischen Gruppen hatte, war am Donnerstag vergangener Woche bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rechts- und linksextremen Gruppen in Lyon niedergeschlagen und mit Fußtritten gegen den Kopf schwer verletzt worden. Er starb am Samstag an den Folgen der stumpfen Gewalteinwirkung. Der Fall sorgt kurz vor den französischen Kommunalwahlen im März für Unruhe in allen politischen Lagern.