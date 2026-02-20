Aston Martin verkauft seine Formel-1-Namensrechte

Der Luxusautobauer, dessen Fahrzeuge in den James-Bond-Filmen zu Berühmtheit gelangten, steht derzeit massiv unter Druck. Im abgelaufenen Jahr lieferte das Unternehmen fast zehn Prozent weniger Autos aus als vor Jahresfrist. Der Verlust habe etwas unter dem unteren Ende der Spanne von 139 bis 184 Millionen Pfund gelegen, die Analysten bislang vorhersagen. Aston Martin hatte zuletzt im Oktober seine Entwicklungsausgaben gekappt und dies mit der „extrem niedrigen“ Nachfrage in China und dem Druck auf die Branche in den USA begründet.