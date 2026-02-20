Vorteilswelt
Skicrosserin sauer

Ofner: „A**** aufgerissen, das zipft mich voll an“

Olympia
20.02.2026 13:26
Katrin Ofner
Katrin Ofner
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Katrin Ofner hat am Freitag bei den Olympischen Spielen im Skicross eine Medaille verpasst, sie schied schon im Viertelfinale aus. Nach dem Aus war sie mächtig sauer. „Das zipft mich voll an“, schimpfte Ofner im ORF-Interview. 

Dieses Ergebnis schmerze, nachdem sich „alle den A**** aufgerissen“ hätten. Es tue sehr weh, wenn man „hier unter steht und beim Finale zuschauen muss“, ärgerte sich die Steirerin.

Letzte Olympia-Teilnahme
Sie habe es sich „anders vorgenommen“, es sei aber „leider nicht aufgegangen“. Im Interview stellte Ofner auch klar, dass die fünften Olympischen Spiele ihre letzten gewesen seien.

Katrin Ofner (l.) schied im Viertelfinale aus.
Katrin Ofner (l.) schied im Viertelfinale aus.

„Ich bin jetzt enttäuscht, habe immer alles für diesen Sport gegeben. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das noch nicht alles war“, blickte die 35-Jährige schon auf die Zeit nach der Karriere voraus.

Olympia
20.02.2026 13:26
