Unfall bei Aufführung

Lars Eidinger verletzte Zuschauerin mit Degen

Society International
20.02.2026 12:42
Schock für Lars Eidinger: Bei einer Theateraufführung rutschte dem Schauspieler sein ...
Schock für Lars Eidinger: Bei einer Theateraufführung rutschte dem Schauspieler sein Theaterdegen aus der Hand und verletzte eine Zuschauerin. Der Star brach die Vorstellung umgehend ab.(Bild: AFP/RALF HIRSCHBERGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer Aufführung des Theaterstücks „Richard III.“ von William Shakespeare an der Berliner Schaubühne ist es zu einem Unfall mit einem Degen und einer leicht verletzten Zuschauerin gekommen. 

0 Kommentare

Dem Schauspieler Lars Eidinger rutschte am Donnerstagabend während einer Kampfszene die Theaterwaffe aus der Hand. Der Degen glitt über die Bühne, eine Zuschauerin in der ersten Reihe wurde von dem Griff am Kopf getroffen, wie das Theater mitteilte.

Eidinger entschuldigte sich
Der Unfall, von dem die „Berliner Zeitung“ zuerst berichtet hatte, passierte laut dem Theater in der letzten Szene der Vorstellung, als der Protagonist Richard mit einem Degen allein gegen seine Dämonen kämpfte.

Eidinger habe daraufhin sofort die Vorstellung unterbrochen. Er entschuldigte sich und eilte zum Bühnenrand, um nach der verletzten Frau zu sehen, wie die Zeitung berichtete.

Verletzte Frau wurde versorgt
Eidinger ließ dann das Saallicht anschalten und bat um einen Arzt. Die verletzte Frau wurde von der anwesenden Theaterärztin versorgt, so die Schaubühne. Ein Krankenwagen musste demnach nicht gerufen werden. Die Vorstellung wurde nicht fortgesetzt und die Zuschauer verließen den Saal.

Die Schaubühne betonte: „Wir bedauern den unglücklichen Vorfall bei der gestrigen Vorstellung von ,Richard III.‘ zutiefst und stehen noch immer unter Schock.“ Eidinger habe am Vormittag mit der Frau telefoniert, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Auch die Leitung des Theaters stehe in Kontakt mit ihr.

Lars Eidinger ist einer der begehrtesten Darsteller Deutschlands.
Abläufe neu geprüft
Kampfszenen wie die Fechtszene würden gemeinsam mit einem Stunt-Koordinator erarbeitet und trainiert. Die Abläufe würden nun noch einmal neu überprüft. Die kommenden Vorstellungen von „Richard III.“ könnten wie geplant stattfinden.

