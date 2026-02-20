Lars Eidinger verletzte Zuschauerin mit Degen

Die Schaubühne betonte: „Wir bedauern den unglücklichen Vorfall bei der gestrigen Vorstellung von ,Richard III.‘ zutiefst und stehen noch immer unter Schock.“ Eidinger habe am Vormittag mit der Frau telefoniert, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Auch die Leitung des Theaters stehe in Kontakt mit ihr.