Seilklemme gelöst: Gondeln krachten zusammen

Brenzliger Zwischenfall am Freitagvormittag im Tiroler Außerfern: Im Skigebiet Grubigstein in Lermoos rutschten zwei Gondeln aufeinander zu und krachten zusammen. Die Gondeln waren zum Glück leer – verletzt wurde niemand. Die Seilbahnbehörde wurde eingeschaltet.
Zu dem Zwischenfall sei es am Freitagvormittag, gegen 8.45 Uhr, bei der Sechser-Gondelbahn „Grubigsteinbahn“ im Skigebiet gekommen, wie es vonseiten der Bergbahnen hieß. „Es kam auf der Strecke zu einem ,Aufeinanderrutschen‘ zweier talwärts fahrender, unbesetzter Kabinen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt betroffen“, wurde betont.
Beide Kabinen vom Seil genommen
Die beiden Kabinen seien umgehend außer Betrieb und vom Seil genommen worden. „Aufgrund ihrer Position musste eine Kabine vor der Einfahrt kontrolliert vom Seil und zu Boden gebracht werden, um die reguläre Stationsdurchfahrt wiederherzustellen“, so die Bergbahnen weiter.
Der Vorfall wurde der zuständigen Seilbahnbehörde vorschriftsgemäß gemeldet.
Ein Sprecher der Bergbahn
„Sicherer Betrieb gewährleistet“
Die Anlage sei unmittelbar nach dem Vorfall durch Mitarbeiter der Bergbahn überprüft worden. „Der Betrieb konnte nach kurzer Unterbrechung wieder ordnungsgemäß aufgenommen werden. Der sichere Betrieb der Anlage ist gewährleistet“, wurde seitens der Verantwortlichen betont.
Ermittlungen zur Ursache laufen
Der Vorfall sei der zuständigen Seilbahnbehörde jedenfalls vorschriftsgemäß gemeldet worden. Die genaue Ursache für den Zwischenfall ist bislang unklar und soll jetzt erhoben werden. Offenbar hatte sich bei einer Gondel die Seilklemme gelöst, woraufhin diese abgerutscht und gegen die andere Gondel gekracht ist.
