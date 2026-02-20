Dieses Mini-Skigebiet hat die Skihütte des Jahres

550 Meter schlängelt sich der Schlepplift den Nordhang nach oben. Daneben befördert der Kinder-Seilift die Kleinsten ein Stück weit auf den Berg. Der Andrang? Riesengroß! „Wir lernen jedes Jahr rund 600 Kindern das Skifahren“, betont Geschäftsführer Franz Jahn die enorme Bedeutung seines Skidorfs in Kirchbach. Gerade im Osten Österreichs sind Skigebiete – mögen sie noch so klein sein – für die ersten Schwünge enorm wichtig.