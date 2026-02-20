Dieses Mini-Skigebiet hat die Skihütte des Jahres

Deutsche triumphiert! Enttäuschung für ÖSV-Damen
Olympia-Skicross
Es gibt nur wenige Orte im Waldviertel, an denen man Schlangen sieht. Supermärkte, Wanderwege und Skipisten gehören dazu. Vor allem im Skidorf Kirchbach ist der Andrang groß. Krone+ hat dem Mini-Skigebiet einen Besuch abgestattet. Und kam sofort in Urlaubsstimmung.
550 Meter schlängelt sich der Schlepplift den Nordhang nach oben. Daneben befördert der Kinder-Seilift die Kleinsten ein Stück weit auf den Berg. Der Andrang? Riesengroß! „Wir lernen jedes Jahr rund 600 Kindern das Skifahren“, betont Geschäftsführer Franz Jahn die enorme Bedeutung seines Skidorfs in Kirchbach. Gerade im Osten Österreichs sind Skigebiete – mögen sie noch so klein sein – für die ersten Schwünge enorm wichtig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.