„Das heißt nicht, dass alles schon verloren ist“

Ferrari überraschte in der letzten Testwoche vor dem Formel-1-Auftakt mit einem komplett drehbaren (!) Heckflügel. Das wird die Debatten in der neuen Formel-1-Ära nicht verringern – im Gegenteil. Zuletzt wurde ja die Sicherheit wegen Problemen beim Losfahren kritisiert. Die „Krone“ fragte bei Fahrergewerkschafter Alex Wurz nach, der am Samstag bei der Motorsportshow im Riverside in Wien-Liesing gastiert...