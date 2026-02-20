„Das heißt nicht, dass alles schon verloren ist“

Deutsche triumphiert! Enttäuschung für ÖSV-Damen
Olympia-Skicross
Ferrari überraschte in der letzten Testwoche vor dem Formel-1-Auftakt mit einem komplett drehbaren (!) Heckflügel. Das wird die Debatten in der neuen Formel-1-Ära nicht verringern – im Gegenteil. Zuletzt wurde ja die Sicherheit wegen Problemen beim Losfahren kritisiert. Die „Krone“ fragte bei Fahrergewerkschafter Alex Wurz nach, der am Samstag bei der Motorsportshow im Riverside in Wien-Liesing gastiert...
Alex, wie siehst du als GPDA-Vorsitzender die Sicherheits-Problematik?
Sicherheit betrachten wir als Thema Nummer 1, deshalb gibt es ja Crashtests oder HALO. Selbst wenn wir jetzt, zwei Wochen vor dem WM-Auftakt, ein Problem haben, ist sicher, dass es eine Lösung geben wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.