Schneelast bringt 20 Meter hohe Fichten zu Fall

Wegen Gefahr in Verzug durch massive Schneelast ist die B50 zwischen Oberwart und Kemeten komplett gesperrt. Mehrere rund 20 Meter hohe Fichten entlang der Strecke hielten dem Druck des nassen Schnees in den Wipfeln nicht stand und stürzten auf die Fahrbahn, teilte das Land Burgenland mit. Die Totalsperre wird voraussichtlich bis 13 Uhr andauern.