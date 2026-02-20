Schneelast bringt 20 Meter hohe Fichten zu Fall

Wegen akuter Gefahr durch Schneelast musste die B50 zwischen Oberwart und Kemeten komplett gesperrt werden. Die Totalsperre dauert voraussichtlich bis 13 Uhr an.
Wegen Gefahr in Verzug durch massive Schneelast ist die B50 zwischen Oberwart und Kemeten komplett gesperrt. Mehrere rund 20 Meter hohe Fichten entlang der Strecke hielten dem Druck des nassen Schnees in den Wipfeln nicht stand und stürzten auf die Fahrbahn, teilte das Land Burgenland mit. Die Totalsperre wird voraussichtlich bis 13 Uhr andauern.
Aufräumarbeiten laufen auch Hochtouren
Derzeit stehen zehn Mitarbeiter der Bau und Betrieb Burgenland (BBB) im Einsatz. Sie entfernen die umgestürzten Bäume und sichern weitere gefährdete Bäume durch Umschneiden oder Entlasten der Äste. Die Arbeiten erfolgen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, da weiterhin mit Schneebruch gerechnet werden muss.
Insgesamt sind derzeit landesweit 17 Straßenverbindungen gesperrt. Grund sind entweder bereits umgestürzte Bäume oder akute Gefahrenlagen durch stark belastete Baumkronen, die jederzeit nachgeben könnten, heißt es weiters.
Mehr als 300 Feuerwehreinsätze
Laut Landessicherheitszentrale (LSZ) wurden in den vergangenen zwölf Stunden über 300 Feuerwehreinsätze im Burgenland verzeichnet. Der Schwerpunkt lag im Mittel- und Südburgenland. Zusätzlich kommt es in den Bezirken Güssing und Jennersdorf zu flächigen Stromausfällen.
Mit einem Nachlassen der Schneefälle wird im Norden des Landes ab Mittag gerechnet, im Süden voraussichtlich ab den Abendstunden.
Appell an die Bevölkerung
Aufgrund der weiterhin angespannten Wetterlage appelliert das Land Burgenland an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und nicht notwendige Autofahrten zu vermeiden. Jede zusätzliche Verkehrsbewegung könne die Einsatzmaßnahmen erschweren, wurde betont.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.