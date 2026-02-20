Vorteilswelt
B50 gesperrt

Schneelast bringt 20 Meter hohe Fichten zu Fall

Burgenland
20.02.2026 12:45
Rund 30 Fichten müssen entlang der B50 derzeit entfernt werden.
Rund 30 Fichten müssen entlang der B50 derzeit entfernt werden.(Bild: Stadtfeuerwehr Oberwart)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Wegen akuter Gefahr durch Schneelast musste die B50 zwischen Oberwart und Kemeten komplett gesperrt werden. Die Totalsperre dauert voraussichtlich bis 13 Uhr an.

0 Kommentare

Wegen Gefahr in Verzug durch massive Schneelast ist die B50 zwischen Oberwart und Kemeten komplett gesperrt. Mehrere rund 20 Meter hohe Fichten entlang der Strecke hielten dem Druck des nassen Schnees in den Wipfeln nicht stand und stürzten auf die Fahrbahn, teilte das Land Burgenland mit. Die Totalsperre wird voraussichtlich bis 13 Uhr andauern.

Aufräumarbeiten laufen auch Hochtouren
Derzeit stehen zehn Mitarbeiter der Bau und Betrieb Burgenland (BBB) im Einsatz. Sie entfernen die umgestürzten Bäume und sichern weitere gefährdete Bäume durch Umschneiden oder Entlasten der Äste. Die Arbeiten erfolgen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, da weiterhin mit Schneebruch gerechnet werden muss.

Lesen Sie auch:
Seit 3.30 Uhr stehen die Feuerwehren im Bezirk Oberpullendorf im Einsatz.
Schnee im Burgenland
Hunderte Feuerwehreinsätze: Ganze Orte ohne Strom!
20.02.2026

Insgesamt sind derzeit landesweit 17 Straßenverbindungen gesperrt. Grund sind entweder bereits umgestürzte Bäume oder akute Gefahrenlagen durch stark belastete Baumkronen, die jederzeit nachgeben könnten, heißt es weiters. 

Mehr als 300 Feuerwehreinsätze
Laut Landessicherheitszentrale (LSZ) wurden in den vergangenen zwölf Stunden über 300 Feuerwehreinsätze im Burgenland verzeichnet. Der Schwerpunkt lag im Mittel- und Südburgenland. Zusätzlich kommt es in den Bezirken Güssing und Jennersdorf zu flächigen Stromausfällen.

Mit einem Nachlassen der Schneefälle wird im Norden des Landes ab Mittag gerechnet, im Süden voraussichtlich ab den Abendstunden.

Appell an die Bevölkerung
Aufgrund der weiterhin angespannten Wetterlage appelliert das Land Burgenland an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und nicht notwendige Autofahrten zu vermeiden. Jede zusätzliche Verkehrsbewegung könne die Einsatzmaßnahmen erschweren, wurde betont.

Straßensperren von Nord bis Süd

  • B50 Marz – Sieggraben
  • L226 Ritzing – Helenschacht
  • B56 Geschriebenstein-Bundestraße
  • L345 Bereich Kogel Lembach
  • L238 Pinkafeld – Grafenschachen
  • L356 Weinberg – Willersdorf
  • L378 zwischen Stinatz und Ollersdorf
  • L262 ab der B50 bis Markt Allhau
  • L419 zwischen Oberdrosen und Tauka
  • B57 zwischen Rax und Königsdorf
  • L360 Buchschachen – Riedlingsdorf
  • L240 Drumling – St. Martin
  • L368 Mönchmeierhof – Rauriegel
  • L361 Altschlaining – Goberling
  • B50 zwischen Oberwart und Kemeten (Totalsperre bis voraussichtlich 13 Uhr)
  • L255 Neuhauser Berg L416 Rosendorf – Krobotek
Burgenland
20.02.2026 12:45
Burgenland
