So will man Vermehrung der Tropen-Gelse stoppen

Die schwarz-weiß gestreifte Tropen-Gelse ist längst keine Seltenheit mehr. Auch in Linz wird sie immer häufiger nachgewiesen – mit steigender Tendenz. Noch ist die Lage überschaubar, doch die Verantwortlichen denken bereits weiter. Welche Schritte nun geprüft werden und warum man dabei genau nach Graz blickt.