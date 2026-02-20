Fans gegen Glasner: „Wirst morgen früh gefeuert!“

Vom gefeierten FA-Cup-Helden zum Ziel von Schmähgesängen der Crystal-Palace-Fans: Trainer Oliver Glasner erlebt derzeit eine schwierige Phase mit seinem Klub. Nach dem schwachen Auftritt seiner Elf gegen Zrinjski Mostar in der Conference League fordern einige Fans schon den Rauswurf des Österreichers.
„Du wirst morgen früh gefeuert“, war aus dem Gästeblock der Palace-Fans in Richtung Glasner zu hören. Auf dem Rasen hatte seine Mannschaft erneut fußballerisch nicht überzeugen können. Bei Underdog Zrinjski Mostar gab es für den großen Favoriten nur ein mageres 1:1. Damit waren die Engländer noch gut bedient.
Es ist der nächste Tiefschlag für das in den vergangenen Monaten so verwöhnte Team aus London. Immerhin hat man unter der Regie von Oliver Glasner den FA-Cup-Sieg geholt und die großen Teams der Premier League ein ums andere Mal vor große Herausforderungen gestellt.
Verletzungssorgen als Auslöser?
Doch in den vergangenen Wochen setzte eine sportliche Talfahrt ein, zudem kündigte Glasner zuerst an, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte und rechnete anschließend auch noch mit der Klubführung ab.
Den schwachen Auftritt gegen den Underdog aus Bosnien-Herzegowina führte der Trainer auf die großen Verletzungssorgen zurück. „Lerma ist verletzt, wir spielen mit einem 19-Jährigen, einem 21-Jährigen, der 18 Monate lang verletzt war, und Chris Richards, also sehen wir, dass sie nicht im besten Rhythmus sind.“ Mal sehen, ob Glasner doch noch die Trendwende schafft und ein versöhnlicher Abschluss gelingt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.