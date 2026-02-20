Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Crystal-Palace-Krise

Fans gegen Glasner: „Wirst morgen früh gefeuert!“

Conference League
20.02.2026 12:35
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner zieht sich den Unmut der Fans zu.
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner zieht sich den Unmut der Fans zu.(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vom gefeierten FA-Cup-Helden zum Ziel von Schmähgesängen der Crystal-Palace-Fans: Trainer Oliver Glasner erlebt derzeit eine schwierige Phase mit seinem Klub. Nach dem schwachen Auftritt seiner Elf gegen Zrinjski Mostar in der Conference League fordern einige Fans schon den Rauswurf des Österreichers. 

0 Kommentare

„Du wirst morgen früh gefeuert“, war aus dem Gästeblock der Palace-Fans in Richtung Glasner zu hören. Auf dem Rasen hatte seine Mannschaft erneut fußballerisch nicht überzeugen können. Bei Underdog Zrinjski Mostar gab es für den großen Favoriten nur ein mageres 1:1. Damit waren die Engländer noch gut bedient.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner reicht‘s mit dem Klub. Umgekehrt auch?
„Kann nicht mehr“
Glasner: Rundumschlag – und jetzt die Entlassung?
18.01.2026
1:3 gegen Chelsea
Glasner nun schon elf Pflichtspiele ohne Sieg
25.01.2026

Es ist der nächste Tiefschlag für das in den vergangenen Monaten so verwöhnte Team aus London. Immerhin hat man unter der Regie von Oliver Glasner den FA-Cup-Sieg geholt und die großen Teams der Premier League ein ums andere Mal vor große Herausforderungen gestellt. 

Verletzungssorgen als Auslöser?
Doch in den vergangenen Wochen setzte eine sportliche Talfahrt ein, zudem kündigte Glasner zuerst an, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte und rechnete anschließend auch noch mit der Klubführung ab. 

Den schwachen Auftritt gegen den Underdog aus Bosnien-Herzegowina führte der Trainer auf die großen Verletzungssorgen zurück. „Lerma ist verletzt, wir spielen mit einem 19-Jährigen, einem 21-Jährigen, der 18 Monate lang verletzt war, und Chris Richards, also sehen wir, dass sie nicht im besten Rhythmus sind.“ Mal sehen, ob Glasner doch noch die Trendwende schafft und ein versöhnlicher Abschluss gelingt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Conference League
20.02.2026 12:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
416.620 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
161.422 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
131.170 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1718 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1441 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Conference League
Crystal-Palace-Krise
Fans gegen Glasner: „Wirst morgen früh gefeuert!“
„Am Boden zerstört“
„Historische Blamage“ in der Champions League
Nun wartet Extrarunde
Glasner: „Wäre einfach unverantwortlich gewesen!“
Conference League
1:1! Rapid verpasst auch im 6. Spiel den 1. Sieg
2:2 gegen Finnen
Remis! Crystal Palace steigt in die Play-offs auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf