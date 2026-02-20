Malerische Naturschnee-Tour in den Nockbergen

Der Falkert, ein kleines Wintersportgebiet nahe der Turracher Höhe in Kärnten, überzeugt durch seine faszinierende Geländeform, viel Ruhe und herrliche Ausblicke – das „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti präsentiert wieder eine tolle Tour.
Abseits der Skipisten eröffnen sich für Schneeschuhwanderer sanfte Bergrücken, lichte Lärchenwälder und weitläufige Almflächen auf über 1800 Metern Seehöhe. Von kurzen, einfachen Rundtouren bis zur anspruchsvolleren Besteigung des Falkertspitz (2308 m) reicht das Spektrum dieser Region. Die Tour lässt sich flexibel gestalten – sie kann verkürzt, kombiniert oder deutlich erweitert werden.
Für erfahrene Schneeschuhgeher bietet sich der Nockberge-Trail an, ein österreichweit einzigartiger Weitwanderweg für Schneeschuhe, bei dem der Falkert als Etappenpunkt fungiert. Wer sich jedoch nicht gleich auf eine mehrtägige Durchquerung einlassen möchte, findet in der hier beschriebenen Runde einen idealen Einstieg in die Nockberge.
Fazit: ein kleines, feines Areal mit eigenständigem Charakter.
Wir starten bei der Langlaufloipe (1850 m) und gehen in östlicher Richtung auf dem präparierten, aussichtsreichen Weg. Nach rund 2,5 km verlassen wir die Loipe und biegen im lichten Lärchenwald links in eine Forststraße ein. Nach 500 Metern geht’s durch den Wald bergauf zu den freien Almflächen des Fadenberges. Entlang des Bergrückens halten wir uns in Richtung Skigebiet. Kurz vor der Lifttrasse des Tellerliftes wandern wir rechts davon bergauf zu einem Gipfel auf 2064 Metern.
Es folgt ein kurzer Abstieg, bevor es erneut etwas steiler hinauf zur Bergstation des Schleppliftes geht. Wir folgen den Spuren und gehen nahe der Geländekante bergauf.
Nach einer kleinen Steilstufe erreichen wir die Westseite des Berges und gelangen über die Hundsfeldscharte schließlich auf den Falkertspitz, der auf 2308 Metern liegt.
Der Abstieg erfolgt über die mit Stangen markierte Spur entlang der Freeride-Zone bis zum Heidi-Hotel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.