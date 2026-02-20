Vorteilswelt
Ein Geheimtipp

Malerische Naturschnee-Tour in den Nockbergen

Wanderbare Steiermark
20.02.2026 11:00
Malerische Impressionen liefert der Nockberge-Trail.
Malerische Impressionen liefert der Nockberge-Trail.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Der Falkert, ein kleines Wintersportgebiet nahe der Turracher Höhe in Kärnten, überzeugt durch seine faszinierende Geländeform, viel Ruhe und herrliche Ausblicke – das „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti präsentiert wieder eine tolle Tour.

0 Kommentare

Abseits der Skipisten eröffnen sich für Schneeschuhwanderer sanfte Bergrücken, lichte Lärchenwälder und weitläufige Almflächen auf über 1800 Metern Seehöhe. Von kurzen, einfachen Rundtouren bis zur anspruchsvolleren Besteigung des Falkertspitz (2308 m) reicht das Spektrum dieser Region. Die Tour lässt sich flexibel gestalten – sie kann verkürzt, kombiniert oder deutlich erweitert werden.

Strahlender Sonnenschein und pulvriger Schnee – schöner kann eine Tour nicht sein.
Strahlender Sonnenschein und pulvriger Schnee – schöner kann eine Tour nicht sein.(Bild: Weges)

Für erfahrene Schneeschuhgeher bietet sich der Nockberge-Trail an, ein österreichweit einzigartiger Weitwanderweg für Schneeschuhe, bei dem der Falkert als Etappenpunkt fungiert. Wer sich jedoch nicht gleich auf eine mehrtägige Durchquerung einlassen möchte, findet in der hier beschriebenen Runde einen idealen Einstieg in die Nockberge.

Ein herrlicher Ausblick erwartet die Schneeschuhwanderer beim Gipfelkreuz.
Ein herrlicher Ausblick erwartet die Schneeschuhwanderer beim Gipfelkreuz.(Bild: Weges)

Fazit: ein kleines, feines Areal mit eigenständigem Charakter.

Wir starten bei der Langlaufloipe (1850 m) und gehen in östlicher Richtung auf dem präparierten, aussichtsreichen Weg. Nach rund 2,5 km verlassen wir die Loipe und biegen im lichten Lärchenwald links in eine Forststraße ein. Nach 500 Metern geht’s durch den Wald bergauf zu den freien Almflächen des Fadenberges. Entlang des Bergrückens halten wir uns in Richtung Skigebiet. Kurz vor der Lifttrasse des Tellerliftes wandern wir rechts davon bergauf zu einem Gipfel auf 2064 Metern.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 10,3 km/610 Hm/Gehzeit ca. 4,5 h.
  • Anforderungen: Der Großteil der Runde führt über leicht begehbares Gelände, lediglich der letzte Teil von der Bergstation des Schleppliftes bis zum Falkertspitz ist mittelschwer.
  • Ausgangspunkt: vom Tal ca. 7,7 km zum Skigebiet Falkert; beim ersten Parkplatz nahe dem Kinderhotel Schneekönig ist der Einstieg in den Winterwanderweg und der Beginn der Langlaufloipe.
  • Einkehrmöglichkeit: mehrere im Skigebiet Falkert.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Es folgt ein kurzer Abstieg, bevor es erneut etwas steiler hinauf zur Bergstation des Schleppliftes geht. Wir folgen den Spuren und gehen nahe der Geländekante bergauf.

Nach einer kleinen Steilstufe erreichen wir die Westseite des Berges und gelangen über die Hundsfeldscharte schließlich auf den Falkertspitz, der auf  2308 Metern liegt.

Der Abstieg erfolgt über die mit Stangen markierte Spur entlang der Freeride-Zone bis zum Heidi-Hotel.

Wanderbare Steiermark
20.02.2026 11:00
