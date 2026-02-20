Malerische Naturschnee-Tour in den Nockbergen

Wir starten bei der Langlaufloipe (1850 m) und gehen in östlicher Richtung auf dem präparierten, aussichtsreichen Weg. Nach rund 2,5 km verlassen wir die Loipe und biegen im lichten Lärchenwald links in eine Forststraße ein. Nach 500 Metern geht’s durch den Wald bergauf zu den freien Almflächen des Fadenberges. Entlang des Bergrückens halten wir uns in Richtung Skigebiet. Kurz vor der Lifttrasse des Tellerliftes wandern wir rechts davon bergauf zu einem Gipfel auf 2064 Metern.