„Das wäre wie Rasentennis auf einem Fußballfeld“

Deutsche triumphiert! Enttäuschung für ÖSV-Damen
Olympia-Skicross
Die „Krone“ schaute sich beim „Schach auf Eis“ um und entdeckte eine bunt gemischte Show. Österreich hingegen hat Aufholbedarf, ist bei den olympischen Bewerben nur Zuschauer. Um in Zukunft ebenfalls um Medaillen kämpfen zu können, bedarf es neuer Standorte.
Das olympische Curling-Turnier in Cortina! Für uns Österreicher eigentlich ein „blinder Fleck“. Schließlich ist Rot-Weiß-Rot hier leider nicht vertreten. Doch die „Krone“ schaute in der legendären Holzhalle, in der bei den Spielen 1956 (noch ohne Überdachung!) u.a. Eishockey gespielt wurde, vorbei. Und erlebte echtes Olympia-Flair beim „Schach auf Eis“.
