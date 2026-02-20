„Das wäre wie Rasentennis auf einem Fußballfeld“

Das olympische Curling-Turnier in Cortina! Für uns Österreicher eigentlich ein „blinder Fleck“. Schließlich ist Rot-Weiß-Rot hier leider nicht vertreten. Doch die „Krone“ schaute in der legendären Holzhalle, in der bei den Spielen 1956 (noch ohne Überdachung!) u.a. Eishockey gespielt wurde, vorbei. Und erlebte echtes Olympia-Flair beim „Schach auf Eis“.