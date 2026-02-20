Karriereende: So sieht Jan Mursak seine Zukunft

Die Ehrenrunde von Jan Mursak biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Ein letztes Mal steht der Slowene im Grunddurchgang Laibach gegenüber, wo er 2012/13 im NHL-Lockout für Furore gesorgt hatte. Jetzt gilt es für ihn und die Rotjacken, die Saisonbilanz mit einem Sieg auszugleichen. Auch, um den Tabellenplatz an der Sonne abzusichern. „Wir erwarten nicht, dass es perfekt läuft. Aber wir müssen wieder in Schwung kommen“, stellt der Slowene klar.