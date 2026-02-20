Karriereende: So sieht Jan Mursak seine Zukunft

Asbestalarm: Action ruft Spielzeugfigur zurück!
Was Sie nun tun können
Die Rotjacken kehren am Freitag (19.15 Uhr) gegen Laibach aus ihrer Pause zurück. KAC-Star Jan Mursak befindet sich auf Abschiedstour. Er hat bereits fixe Vorstellungen, wie sein Leben danach aussehen soll und welchen Job er ablehnt.
Die Ehrenrunde von Jan Mursak biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Ein letztes Mal steht der Slowene im Grunddurchgang Laibach gegenüber, wo er 2012/13 im NHL-Lockout für Furore gesorgt hatte. Jetzt gilt es für ihn und die Rotjacken, die Saisonbilanz mit einem Sieg auszugleichen. Auch, um den Tabellenplatz an der Sonne abzusichern. „Wir erwarten nicht, dass es perfekt läuft. Aber wir müssen wieder in Schwung kommen“, stellt der Slowene klar.
