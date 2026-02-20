Schaufler gesucht: Hartberg bittet Fans um Hilfe

Der Schnee hat die Steiermark weiterhin fest im Griff. Zahlreiche Straßen sind gesperrt, Menschen sind dazu aufgerufen, daheim zu bleiben. An diesem Wochenende soll jedoch Fußball gespielt werden. Hartberg etwa empfängt in der Bundesliga den GAK. Nun bittet der Klub seine Fans um Hilfe – der Rasen muss freigeschaufelt werden. Auch in Graz ist alles weiß – so steht‘s um den Zustand des Rasens der Merkur Arena.
Samstag um 17 Uhr soll im Hartberger Stadion der Ankick gegen den GAK erfolgen. Ob dies jedoch möglich ist, steht Freitag Mittag noch in den Sternen. Der komplette Rasen in der Profertil Arena ist mit Schnee bedeckt, gleicht aktuell mehr einer Langlauf-Loipe als einem Fußballplatz. Die Bundesliga möchte das steirische Derby jedoch durchziehen.
Daher sind in der Oststeiermark nun die Fans gefragt. Der Klub rief Freitag Mittag seine Fans mit einer Bitte dazu auf, ihn bei der Räumung des Spielfeldes zu unterstützen. Ab 13 Uhr sollen alle, die Zeit haben und in der Lage dazu sind, mit Schneeschaufeln zum Stadion zu kommen. Für Verpflegung haben die Hartberger gesorgt.
Auch in Graz zeigt sich ein ähnliches Bild – dort sind die Mitarbeiter der Stadion-GmbH aktuell schon mit Schaufeln „bewaffnet“ im Einsatz, befreien den Rasen der Merkur Arena vom patzigen Schnee. An ein Training von Sturm im Stadion ist bis Sonntag natürlich nicht zu denken, Freitag am Nachmittag wird Fabio Ingolitsch das Training zudem am Kunstrasen abhalten müssen. Das Spiel gegen BW Linz (Sonntag, 14.30) ist ob der angekündigten Wetterbesserung aber nicht gefährdet.
