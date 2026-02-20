Schaufler gesucht: Hartberg bittet Fans um Hilfe

Der Schnee hat die Steiermark weiterhin fest im Griff. Zahlreiche Straßen sind gesperrt, Menschen sind dazu aufgerufen, daheim zu bleiben. An diesem Wochenende soll jedoch Fußball gespielt werden. Hartberg etwa empfängt in der Bundesliga den GAK. Nun bittet der Klub seine Fans um Hilfe – der Rasen muss freigeschaufelt werden. Auch in Graz ist alles weiß – so steht‘s um den Zustand des Rasens der Merkur Arena.