Frau Holle schaute noch einmal in Kärnten vorbei

Vorallem im Süden und Westen hat das Adria-Tief von Donnerstag auf Freitag seine Spuren hinterlassen. Und das bis in die Täler. Allerdings soll es sich nur um ein kurzes Winter-Comeback gehandelt haben.
Das Adria-Tief tobte sich wie vorhergesagt in weiten Teilen des Landes aus. So kamen im Lesachtal sogar bis zu 90 Zentimeter Schnee vom Himmel! Und auch die Landeshauptstadt präsentierte sich Freitagfrüh im weißen Gewand. Ein Winter-Comeback, das vielerorts für größere Probleme sorgte. Im Bezirk Villach-Land haben die heftigen Niederschläge eine Stromleitung außer Gefecht gesetzt – mehr als 800 Haushalte waren vorübergehend ohne „Saft“.
Auch auf den Straßen sorgte der Schnee gewohnt für Chaos – und Unfälle. Unter anderem war auf der Südautobahn bei Bad St. Leonhard ein LKW ins Schleudern geraten – ein nachkommender Laster konnte nicht mehr reagieren und rammte diesen. Die allgemeine Lage im Land soll sich aber im Laufe des Freitags wieder deutlich entspannen: In Unterkärnten kann es vormittags noch vereinzelt schneien beziehungsweise regnen.
Doch spätestens bis Mittag soll es dann in ganz Kärnten Schluss sein mit Niederschlägen. In Osttirol und Oberkärnten könne am Nachmittag sogar die Sonne vorbei schauen. Inklusive Föhn.
Der Frühling klopft an
Es soll sich laut Experten aber um das letzte Ausrufezeichen des Winters gehandelt haben – denn der Frühling klopft an! „Schon am Wochenende wird es spürbar wärmer. Und zu Wochenbeginn setzt mit Höchstwerten zwischen 7 und 15 Grad verbreitet starkes Tauwetter ein, selbst im Bergland. Und im Laufe der Woche sind regional sogar noch höhere Werte in Sicht“, so Christoph Matella, Meteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.