Nur kurzes Comeback

Frau Holle schaute noch einmal in Kärnten vorbei

Kärnten
20.02.2026 08:14
Auch die „Krone“-Redaktion in Klagenfurt wurde noch einmal in ein weißes Gewand gehüllt.
Auch die „Krone"-Redaktion in Klagenfurt wurde noch einmal in ein weißes Gewand gehüllt.
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Vorallem im Süden und Westen hat das Adria-Tief von Donnerstag auf Freitag seine Spuren hinterlassen. Und das bis in die Täler. Allerdings soll es sich nur um ein kurzes Winter-Comeback gehandelt haben.

Das Adria-Tief tobte sich wie vorhergesagt in weiten Teilen des Landes aus. So kamen im Lesachtal sogar bis zu 90 Zentimeter Schnee vom Himmel! Und auch die Landeshauptstadt präsentierte sich Freitagfrüh im weißen Gewand. Ein Winter-Comeback, das vielerorts für größere Probleme sorgte. Im Bezirk Villach-Land haben die heftigen Niederschläge eine Stromleitung außer Gefecht gesetzt – mehr als 800 Haushalte waren vorübergehend ohne „Saft“.

Auch auf den Straßen sorgte der Schnee gewohnt für Chaos – und Unfälle. Unter anderem war auf der Südautobahn bei Bad St. Leonhard ein LKW ins Schleudern geraten – ein nachkommender Laster konnte nicht mehr reagieren und rammte diesen. Die allgemeine Lage im Land soll sich aber im Laufe des Freitags wieder deutlich entspannen: In Unterkärnten kann es vormittags noch vereinzelt schneien beziehungsweise regnen.

Doch spätestens bis Mittag soll es dann in ganz Kärnten Schluss sein mit Niederschlägen. In Osttirol und Oberkärnten könne am Nachmittag sogar die Sonne vorbei schauen. Inklusive Föhn.

Der Frühling klopft an
Es soll sich laut Experten aber um das letzte Ausrufezeichen des Winters gehandelt haben – denn der Frühling klopft an! „Schon am Wochenende wird es spürbar wärmer. Und zu Wochenbeginn setzt mit Höchstwerten zwischen 7 und 15 Grad verbreitet starkes Tauwetter ein, selbst im Bergland. Und im Laufe der Woche sind regional sogar noch höhere Werte in Sicht“, so Christoph Matella, Meteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. 

Kärnten
20.02.2026 08:14
Kärnten
Loading
Problematische Vergabe
Zwei saftige Klagen kommen jetzt auf Klagenfurt zu
Nur kurzes Comeback
Frau Holle schaute noch einmal in Kärnten vorbei
Rote Rebellen im Talk:
„Wenn Kickl in Kärnten antritt, holt SPÖ Absolute“
Sportliche Täter
„Spiderman-Einbrecher“ kletterten auf den Balkon
Von Liga-Konkurrent
Dieser Crack soll die VSV-Abwehr verstärken
