Frau Holle schaute noch einmal in Kärnten vorbei

Der Frühling klopft an

Es soll sich laut Experten aber um das letzte Ausrufezeichen des Winters gehandelt haben – denn der Frühling klopft an! „Schon am Wochenende wird es spürbar wärmer. Und zu Wochenbeginn setzt mit Höchstwerten zwischen 7 und 15 Grad verbreitet starkes Tauwetter ein, selbst im Bergland. Und im Laufe der Woche sind regional sogar noch höhere Werte in Sicht“, so Christoph Matella, Meteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.