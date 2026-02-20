Sieglos seit 2009: Amerhauser glaubt an den GAK

Am Samstag macht der GAK bei Hartberg Jagd auf drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch die Truppe von Trainer Ferdl Feldhofer ist gewarnt – gegen die Oststeirer warten die „Rotjacken“ bereits seit 2009 auf einen Sieg. Beim letzten Erfolg war Martin Amerhauser noch Kapitän. Die rote Legende ist überzeugt, dass sein GAK den Fluch aber endlich besiegen wird. Und er erklärt, warum.
Der letzte Sieg des GAK gegen Hartberg? Da muss man etwas länger in den Archiven nachschauen. „Das weiß ich jetzt leider auch nicht mehr“, brachte die „Krone“ mit ihrer Frage auch Martin Amerhauser ins Grübeln. Nach einem kurzen Hinweis ist es dem heute 51-Jährigen aber schnell wieder eingefallen. „Das war der 2:0-Sieg vor der Tragödie in Linz, oder?“ Haargenau! Am 5. Juni 2009 war es, als Amerhauser seine Roten als Kapitän aufs Feld und sein Team zum bis dato letzten Sieg gegen die Hartberger führte.
