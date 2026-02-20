Sieglos seit 2009: Amerhauser glaubt an den GAK

Der letzte Sieg des GAK gegen Hartberg? Da muss man etwas länger in den Archiven nachschauen. „Das weiß ich jetzt leider auch nicht mehr“, brachte die „Krone“ mit ihrer Frage auch Martin Amerhauser ins Grübeln. Nach einem kurzen Hinweis ist es dem heute 51-Jährigen aber schnell wieder eingefallen. „Das war der 2:0-Sieg vor der Tragödie in Linz, oder?“ Haargenau! Am 5. Juni 2009 war es, als Amerhauser seine Roten als Kapitän aufs Feld und sein Team zum bis dato letzten Sieg gegen die Hartberger führte.