AfD kassiert 700.000 Euro aus Ungarn-Erbschaft

Nicht die einzige gewaltige Erbschaft

Das ungarische Vermächtnis ist nicht der einzige größere Nachlass zugunsten der Partei im Jahr 2024. Laut Rechenschaftsbericht erhielt der AfD-Bundesverband weitere Erbschaften: 432.000 Euro von einem Taxiunternehmer aus München, 571.202,14 Euro von einem Mann aus dem bayerischen St. Wolfgang sowie 1.082.569,33 Euro von einer Frau aus Augsburg. Letztere Summe soll an den Landesverband Sachsen und den Kreisverband Görlitz gehen.