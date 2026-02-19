AfD kassiert 700.000 Euro aus Ungarn-Erbschaft

Ein Vermächtnis aus einem ungarischen Kurort, mehrere hohe Nachlässe aus Deutschland und ein Parteivermögen, das erstmals die Marke von 40 Millionen Euro überschreitet: Die AfD kann sich im Jahr 2024 über beträchtliche finanzielle Zuwächse freuen. Besonders ein Erbe in Höhe von 700.000 Euro sorgt für Aufmerksamkeit.
Wie der deutsche „Spiegel“ berichtet, hat die AfD den Erhalt eines Vermächtnisses im Wert von 700.000 Euro gemeldet. Laut Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 habe ein Herr Wolfgang Karl Quader aus Ungarn den AfD-Bundesverband „als alleinigen Erben“ seines Vermögens eingesetzt.
Über den Erblasser wurden demnach keine weiteren Informationen veröffentlicht. Die Anschrift wird lediglich mit „Heviz in Ungarn“ angegeben. Hévíz ist ein Kurbad, wenige Kilometer vom nordwestlichen Ufer des Balaton entfernt.
Großspender eigentlich Deutscher
Unklar blieb auch, worin die Erbschaft konkret besteht. Eine Anfrage des Magazins, ob es sich um Bargeld, Gold oder Immobilien handle, ließ AfD-Bundesschatzmeister Carsten Hütter unbeantwortet. Laut Hütter sei der Erblasser Deutscher gewesen, der „lediglich in Ungarn verstorben“ sei. Das Erbschaftsverfahren laufe noch, daher könne er keine weiteren Angaben machen.
Dem Rechenschaftsbericht zufolge sei der Wert des Vermächtnisses in einem entsprechenden Testament mit 700.000 Euro beziffert worden. Die AfD habe einen Erbschein beim Nachlassgericht beantragt, der bei der Erstellung des Berichts noch nicht vorgelegen habe.
Nicht die einzige gewaltige Erbschaft
Das ungarische Vermächtnis ist nicht der einzige größere Nachlass zugunsten der Partei im Jahr 2024. Laut Rechenschaftsbericht erhielt der AfD-Bundesverband weitere Erbschaften: 432.000 Euro von einem Taxiunternehmer aus München, 571.202,14 Euro von einem Mann aus dem bayerischen St. Wolfgang sowie 1.082.569,33 Euro von einer Frau aus Augsburg. Letztere Summe soll an den Landesverband Sachsen und den Kreisverband Görlitz gehen.
Neben den Erbschaften verzeichnete die AfD im Jahr 2024 zudem Spenden in Höhe von rund acht Millionen Euro. Das Gesamtvermögen der Partei überschritt erstmals die Grenze von 40 Millionen Euro. Die Zahl der Mitglieder gab die AfD zum Stichtag 31. Dezember 2024 mit 51.319 an.
