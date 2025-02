Geldwäscheverdacht nach AfD-Spende aus Vorarlberg

AfD musste bereits 2020 Strafgeld zahlen

Sollte sich der Verdacht erhärten, droht der AfD ein Strafgeld wegen illegaler Parteienfinanzierung in dreifacher Höhe der unzulässigen Spende. Das wären in diesem Fall rund sieben Millionen Euro. Bereits im Jahr 2020 wurde die Partei von Spitzenkandidatin Alice Weidel wegen einer verdeckten Spende Conles zur Zahlung eines Strafgeldes in Höhe von 400.000 Euro verdonnert.